Latin Grammy 2025: Esta es la lista de los nominados

Las nominaciones de los Latin Grammy 2025 ya están aquí, trayendo consigo una mezcla explosiva de música, talento emergente y leyendas vivas. La Academia Latina de la Grabación reveló este miércoles 17 de septiembre la lista oficial de nominados.

Vale recordar que, la ceremonia se celebrará el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, con categorías que van desde “Álbum del año” hasta “Mejor diseño de empaque” y nuevas distinciones como “Mejor canción de raíces”.

El reggaetonero Bad Bunny aparece fuerte, nominado en categorías como “Álbum del año” y “Mejor canción del año”. Natalia Lafourcade le pisa los talones con su presencia en los mismos renglones que el boricua y en otros como “Mejor grabación”.

Lista oficial de los nominados

Álbum del año

Cosa Nuestra - Rauw Alejandro

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Papota - CA7RIEL y Paco Amoroso

Raíces - Gloria Estefan

Puñito de Yocahú - Vicente García

Al Romper la Burbuja - Joaquina

Cancionera - Natalia Lafourcade

Palabra de To’s Seca - Carín León

Caju - Liniker

En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose

¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz

Mejor canción del año

Baile Inolvidable - Bad Bunny

Bogotá - Andrés Cepeda

Cancionera - Natalia Lafourcade

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso

Otra Noche de Llorar - Mon Laferte

Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

#Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso

Veludo Marrom - Liniker

Mejor grabación del año

Baile Inolvidable - Bad Bunny

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso

#Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso

Desastres Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia

Lara - Zoe Gotusso

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

Cancionera - Natalia Lafourcade

Ao Teu Lado - Liniker

Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz

Mejor nuevo artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Mejor canción en lengua portuguesa

Maravilhosamente Bem - Julia Mestre

Ouro de Tolo - Marina Sena

Transe - Zé Ibarra

Un Vento Passou - Milton Nascimento e Esperanza Spalding ft. Paul Simon

Veludo Marrom - Liniker

Mejor canción de raíces (nueva categoría)

Aguacero - Luis Enrique y C4 Trío

Como Quisiera Quererte - El David Aguilar y Natalia Lafourcade

El Palomo y la Negra - Natalia Lafourcade

Ella - Anita Vergara y Tato Marenco

Jardín del Paraíso - Monsieur Periné, Julio Reyes y Bejuco

Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny

Mejor música para medios visuales (nueva categoría)

Cada Minuto Cuenta (Prime Video) - Pedro Osuna

Cien años de Soledad (Netflix) - Camilo Sanabria

El Eternauta (Netflix) - Federico Jusid

In The Summers - Eduardo Cabra

Pedro Páramo (Netflix) - Gustavo Santaolalla

Mejor álbum vocal pop

Cuarto Azul - Aitana

¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz

En las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose

Palacio - Elsa y Elmar

Al Romper la Burbuja - Joaquina

Mejor álbum vocal pop tradicional

Bogotá - Andrés Cepeda

Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall - Natalia Lafourcade

Después de los 30 - Raquel Sofía

Cursi - Zoe Gotusso

Mejor canción pop

Bogotá - Andrés Cepeda

El Día del Amigo - Ca7riel & Paco Amoroso

Te Quiero - Nicole Zignago

Soltera - Shakira

Querida Yo - Yami Safdie & Camilo

Mejor interpretación de música electrónica latina

Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose y Sistek

Ella Quiere Techno - Imanbek y Taichu

Qqqq - ElaMinus

Rulay en Dubai (Extended) - Mr. Pauer, Villa Electronika y DJ Polin

Veneka - Rawayana ft. Akappelah

Mejor fusión / interpretación urbana

Capaz (merenguetón) - Alleh y Yorghaki

DTMF - Bad Bunny

De Maravisha - Tokischa ft. Nathy Peluso

La Plena - W Sound 05 - W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums

Roma - Jay Wheeler

Mejor interpretación de Reggaetón

Baja Pa’ Acá - Rauw Alejandro ft. Alexis y Fido

Voy A Llevarte Pa PR - Bad Bunny

Dile A Él - Nicky Jam

Brillar - Lenny Tavárez

Reggaeton Malandro - Yandel ft. Tengo Calderón

Mejor álbum de música urbana

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Underwater - Fariana

Naiki - Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho

Elyte - Yandel

Mejor canción de Rap Hip / Hop

El Favorito de Mami - Big Soto ft. Eladio Carrión

Fresh - Trueno

Parriba - Akapellah ft. Trueno

Sudor y Tinta - J Noa y Vakero

Thc - Arcángel

Mejor canción urbana

Cosas Pendientes - Maluma

DTMF - Bad Bunny

En La City - Trueno ft. Young Miko

La Mudanza - Bad Bunny

Xq Eres Así - Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso

Mejor álbum de Rock

Legado - A.N.I.M.A.L

Luna En Obras - Marilina Bertoldi

A Tres Días de la Tierra - Eruca Sativa

Gigante - Leiva

Novela - Fito Páez

Mejor canción de Rock

La Torre - Renee

Legado - A.N.I.M.A.L

Sale El Sol - Fito Páez

TRNA - Ali Stone

Volarte - Eruca Sativa

Mejor álbum de Pop/Rock

Vándalos - Bandalos Chinos

Malhablado - Diamante Eléctrico

Malcriado - Lasso

El Último Día de Nuestras Vidas - Dani Martín

Ya Es Mañana - Morat

R - Renee

Mejor canción de Pop/Rock

Ángulo Muerto - Leiva

Desastre Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia

Lucifer - Lasso

No Llames Lo Mío Nuestro - Joaquina

Tu Manera De Amar - Debi Nova

Un Último Vals - Joaquín Sabina

Mejor álbum de música aternativa

Para Quien Trabajas Vol. 1 - Marilina Bertoldi

Papota - CA7RIEL y Paco Amoroso

Bodhiria - Judeline

Todos Los Días Todo El Día - Latin Mafia

Daisy - Ruswosky

Mejor canción alternativa

El Ritmo - Bandalos Chinos

Joropo - Judeline

Siento Que Merezco Más - Latin Mafia

(Sola) - Paloma Morphy

#Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso

Mejor álbum de Salsa

Big Swing - José Alberto El Canario

Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado y Orquesta

Mira Como Vengo - Issac Delgado

Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario

Debut Y Segunda Tanda, Vol. II - Gilberto Santa Rosa

Mejor álbum de Cumbia/Vallenato

SON 30 - Checo Acosta

El Último Baile - Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella

De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo

Baila Kolombia - Los Cumbia Stars

La Jerarquía - Peter Manjarrés y Luis José Villa

Mejor álbum Merengue/Bachata

El Más Completo - Alex Bueno

Novato Apostador - Eddy Herrera

Milly Quezada - Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana - Milly Quezada

Mejor álbum tropical tradicional

Malena Burka Canta A Meme Solis, Vol. 1 - Malena Burke y Meme Solis

Raíces - Gloria Estefan

Caminando Piango Piango - Orquesta Failde

Mejor álbum tropical contemporáneo

Calidosa - Mike Bahía

Puñito de Yocahú - Vicente García

Ilusión Óptica - Pedrito Martínez

Bingo - Alain Pérez

Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria

Mejor canción tropical

Ahora O Nunca - Gilberto Santa Rosa

Cariñito - Techy Fatule

La Foto - Luis Enrique

Nunca Me Fui - Fonseca y Rubés Blades

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

Si Volviera Jesús - Víctor Manuelle

Venga Lo Que Venga - Fonseca y Rawayana

Mejor álbum cantautor

Dos Hemisferios - Alejandro y María Laura

El Cuerpo Después de Todo - Valeria Castro

Cancionera - Natalia Lafourcade

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia - Vivir Quintana

Relatos - Ale Zéguer

Mejor canción de cantautor

Aeropuerto - Joaquina

Amarte Sin Que Quieras Irte - Camilú

Cancionera - Natalia Lafourcade

Como Un Pájaro - Silvana Estrada

Quisqueya - Vicente García

Mejor álbum de Música Ranchera/Mariachi

Mi Suerte Es Ser Méxicano - Pepe Aguilar

Alma De Reyna 30 Aniversario - Mariachi Reyna De Los Ángeles

¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal

Mejor álbum de Música Banda

4218 - Julión Álvarez y su Norteño Banda

25 Aniversario (Deluxe) - Luis Ángel El Flaco

Edición Limitada - Banda Ms De Sergio Lizarraga

Mejor álbum de Música Tejana

Imperfecto, Vol. 2 - El Plan

Yo No Te Perdí - Gabriella

Reflexiones - Grupo Cultura

El Siguiente Paso (Live Session) - Marian y Mariel

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 1/En Vivo) - Bobby Pulido

6 - Juan Treviño

Mejor álbum de Música Norteña

El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro

Pasado, Presente, Futuro - La Energía Norteña

La Lotería - Los Tigres Del Norte

V1V0 - Alfredo Olivas

Frente A Frente - Pesado

Mejor álbum de Música Mexicana Contemporánea

Miranda - Ivan Cornejo

Leyenda - DannyLux

Evolución - Grupo Firme

Palabra de To’s (Seca) - Carín León

Incómodo - Tito Double P

Mejor canción Regional Mexicana

Hecha Pa’ Mí - Grupo Frontera

La Lotería - Los Tigres Del Norte

Me Jalo - Fuerza Regida y Grupo Frontera

¿Seguimos O No? - Lupita Infante

Si Tú Me Vieras - Carín León y Maluma

Tierra Trágame - Kakalo y Carín León

Mejor Álbum Instrumental

Alma En Cuba - Ariel Brínguez e Iván Melon Lewis

Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

Ida E Volta - Yamandu Cosat

Havana Meets Harlem - Harlem Quartet ft. Aldo López Gavilán

Y El Canto De Todas - Rafael Serallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv

Mejor Álbum Folclórico

Conjuros - Susana Baca

Joropango - Kerreke y Daniela Padrón

Lentamente - Silvia Pérez Cruz y Juan Falú

Candombe - Julieta Rada

#Anonimas&Resilientes - Voces Del Bullerengue

Mejor Álbum de Tango

Colángelo... Tango - José Colángelo

Piazzolla Para Orquesta Típica - Orquesta Típica Daniel Ruggiero

Milonguín - Giovanni Parra Quinteto

Shin-Urayasu - Richard Scofano y Alfredo Minetti

La Inevitable Tentación De Ir A Contramano - Sexteto Fantasma

En Vivo 20 Años - Tanghetto

Mejor Álbum de Música Flamenca

KM.0 - Andrés Barrios

Flamencas - Las Migas

Azabache - Kiki Morente

Sangre Sucia - Ángeles Toledano

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC - Hamilton De Holanda

La Fleur De Cayenne - Paquito D’Rivera y Madrid-New York Connection Band

Luces y Sombras - Iván Melon Lewis Trio

Cuba And Beyond - Chucho Valdés y Royal Quartet

Golden City - Miguel Zenón

Mejor Álbum Cristiano (En Español)

Exaltado - Marco Barrientos

La Novia - Christine D’clario

Coritos Vol. 1 - Israel & NewBreed

Aquí Estamos - Marcos Vidal

Legado - Marcos Witt

Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)

Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi

Razao Da Esperança - Paloma Possi

Onde Guardamos As Flores? - Resgate

Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares

A Maior Honra - Julliany Souza

Mejor Álbum de Pop Contemporâneo en Lengua Portuguesa

No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin

Fugacidade - Janeiro

Caju - Liniker

Maravilhosamente Bem - Julia Mestre

Coisas Naturais - Marina Sena

Mejor Álbum de Rock / Música Alternativa en Lengua Portuguesa

O Mundo Dá Voltas -Baianasystem

Colinho - Maria Beraldo

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga

Big Buraco - Jadsa

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

Só Quero Ver - BK’ & Evinha

Demoro A Dormir - Djonga ft. Milton Nascimento

Caju - Liniker

A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & gilberto Gil

Barbie - Mc Tuto ft. Dj Glenner

Mejor Álbum de Samba/Pagode

Alcione - Alcione

Manual Práctico Do Novo Samba Tradicional, Vol. 1: Tia Darci - Marcelo D2

Pagode Da Mart’nália - Mart’nália

Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho

Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto

Mejor Álbum de Música Popular/Música Afro-Portuguesa Brasileira

Sentido - 5 A Seco

Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna

Pique - Dora Morelenbaum

Divina Casca - Rachel Reis

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel

Mejor Álbum de Música Sertaneja

Let’s Go Rodeo - Ana Castela

José & Durval - Chitãozinho & Xororó

Obrigado Deus - Léo Foguette

Transcende (Ao Vivo/Deluxe) - Lauana Prado

Do Velho Testamento - Tierry

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

Casa Coração - Joyce Alane

Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané

Universo De Paixão - Natascha Falcão

Transespacial - Fitti

Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Mejor Álbum de Música Infantil

Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande

Aventuras De Caramelo - Antonio Caramelo y Malibu

Cenas Infantis - Palavra Cantada

Buscapié - Luis Pescetti y Juan Quintero

Jirafas - Rita Rosa

Mejor Álbum de Música Clásica

Brouwer, Elena & Others: Guitar Worls - Ausiàs Parejo, José Luis Ruiz Del Puerto

Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina - María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)

Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World - Isabel Dobarro; Javier Monteverd

Radamés - São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists

Sisters Of The Moon - Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag - Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez

I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana - Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica

Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable, - Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale

Mejor Arreglo

Sapato Velho - Rafael Beck e Felipe Montanaro

Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas) - David Bisbal

Procuro Olvidarte - Versión Sinfónica - Brava ft. Yaneth Sandoval

Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres - Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends

Camaleón - Cesar Orozco & Son Ahead

Flight 962 - Cassio Vianna Jazz Orchestra

Mejor Diseño de Empaque

Cuarto Azul - Aitana

Cuba And Beyond - Chucho Valdés, Royal Quartet

Gigante - Leiva

Masters Of Our Roots - Albita & Chucho Valdés

Por Esas Trenzas - Lourdes Carhuas

Mejor Video Musical Versión Corta

El Club - Bad Bunny

Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dire) - BK’

#Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso

Cura Pa Mi Alma - Vera GRV

Full Time Papi - Guitarricadelafuente

Mejor Video Musical Versión Larga