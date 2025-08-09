Olga Tañón recibirá reconocimiento especial en los Latin Grammy

Suscríbete a nuestros canales

Por su destacada trayectoria en la música, Olga Tañón recibirá un reconocimiento de los Latin Grammy, que tendrá lugar en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.

La puertorriqueña es una de las figuras femeninas más emblemáticas del merengue y ha conquistado la cúspide de su carrera con temas como "Basta Ya", "Es mentiroso" y "Cómo olvidar", sencillos que contribuyeron a ser reconocida.

Ahora, la Academia Latina de la Grabación reconocerá a Olga Tañón con el Premio a la Excelencia Musical, en cual será el próximo mes de noviembre en la gala de premiaciones.

Otros galardonados

Junto a Tañón, también estarán figuras como Susana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins y Pandora, que recibirán su galardón. Asimismo, Eric Schilling será reconocido con el Premio del Consejo Directivo.

"Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, así como a nuestro primer ganador del Premio al Educador de Música Latina", dijo en un comunicado el director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, el pasado jueves 7 de agosto, cuando se dio a conocer la noticia.

Agradecimiento por el premio

No pasó mucho tiempo para que 'La Mujer de Fuego' se pronunciara al respecto y expresar su agradecimiento por ser tomada en cuenta en los premios más importantes de la música latina.

"A mí no me cabe el corazón en el pecho. Gracias a todas las personas que han tenido la oportunidad de hacer que esto llegue donde mí, donde mis hijos, donde mi descendencia, donde la gente que realmente se va a quedar y que esto realmente sea algo que nos lleve a nunca rendirnos como hispanos, a nunca rendirnos como nación, a no rendir nuestro talento. Y a siempre defenderlo donde quiera que estemos. Así que muchas gracias por este honor tan grande que me hace la academia. Me quedo corta, que Dios los bendiga", escribió.