Bad Bunny sufre lesión durante su residencia en Puerto Rico (+Video)

Durante una noche mágica de su impresionante residencia “No Me Quiero Ir de Aquí” en el Coliseo de San Juan, Bad Bunny protagonizó un momento que nadie esperaba. Mientras ejecutaba uno de sus saltos más energéticos (al estilo “conejo malo”) lleno de flow y ritmo, su rodilla cedió.

El cantante gritó de dolor, comenzó a cojear y abandonó momentáneamente el escenario, dejando a los fans boquiabiertos. Afortunadamente, regresó y completó la actuación como un profesional de primera.

Bad Bunny continuó el show

La escena fue captada por decenas de fans y rápidamente se viralizó en TikTok, Instagram y X. A pesar del músculo adolorido, el artista volvió con fuerza y emoción, cerrando con broche de oro esta etapa de presentaciones exclusivas.

Hasta ahora, ni el cantante ni su equipo se han pronunciado sobre el estado de salud del reggaetonero acerca de la aparente dolencia, lo que abre a las especulaciones sobre si logrará cumplir con las próximas fechas de su gira.

Percances anteriores

Esta no es la primera vez que el intérprete de “Baile inolvidable”, sufre un “accidente” en su exitosa residencia. Imágenes en redes sociales muestran aquellas primeras fechas de su residencia cuando se cayó mientras cantaba “NUEVAYoL”.

Sin embargo, este percance formaría parte de la puesta en escena, pues, el boricua lo ha repetido en diferentes presentaciones en el momento justo. En esa oportunidad, simuló que fue un accidente, pero, de inmediato se levantó y siguió con el concierto.

Una residencia sin precedentes

“No Me Quiero Ir de Aquí” es la primera residencia musical formal de Bad Bunny en Puerto Rico. Comenzó el 11 de julio y tiene previsto concluir el 14 de septiembre de 2025, con un total de 30 funciones en el histórico Coliseo José Miguel Agrelot, todas agotadas en solo 4 horas.

Más allá de los acordes, la residencia fue una inyección a la economía local: impacto económico estimado entre 377 millones de dólares, más de 3,600 empleos, y reservas hoteleras que superaron las 40,000 noches solo en San Juan.

Todo esto sin contar la visibilidad global que Puerto Rico ganó gracias a este fenómeno cultural.