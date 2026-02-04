MLB: Los Diamondbacks apuestan por la veteranía de Carlos Santana para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Diamondbacks de Arizona continúan reforzando su nómina con piezas de experiencia comprobada. Según informaron Ken Rosenthal y Will Sammon de The Athletic, el equipo ha llegado a un acuerdo con el veterano primera base dominicano Carlos Santana.

Detalles del contrato

El pacto se ha cerrado por una temporada y tiene un valor aproximado de 2 millones de dólares, de acuerdo con el reporte de John Gambadoro de 98.7 FM. Se trata de una firma de bajo riesgo para Arizona, que busca profundidad en las esquinas del cuadro y una presencia de liderazgo en el vestidor.

Un veterano de mil batallas

Santana, quien celebrará su 40 cumpleaños en abril, se prepara para disputar su 17ª temporada en las Mayores. Con su llegada a Phoenix, los Diamondbacks se convierten en el noveno equipo diferente en la extensa y respetada carrera del quisqueyano.

A pesar de su edad, Santana sigue siendo valorado por su disciplina en el plato y su capacidad para guiar a los jugadores más jóvenes, una faceta que Arizona considera clave para mantener la competitividad en la siempre difícil División Oeste de la Liga Nacional.

Entre el guante de oro y la consistencia ofensiva

El rendimiento de Santana en 2025 fue una historia de dos caras. Dividió su tiempo entre los Cleveland Guardians y los Chicago Cubs, acumulando:

11 cuadrangulares

54 carreras impulsadas

Un OPS de .633 en 124 juegos.

Si bien estos números muestran un declive natural en su potencia ofensiva, los Diamondbacks esperan que pueda recuperar la forma mostrada en 2024 con los Minnesota Twins. En aquella campaña, no solo conectó 23 vuelacercas y remolcó 71 carreras, sino que también fue galardonado con el primer Guante de Oro de su carrera, demostrando que su defensa en la inicial sigue siendo de élite.

¿Qué aporta Santana a Arizona?

La llegada de "Slamtana" ofrece al manager Torey Lovullo una opción confiable para dar descanso a sus titulares y una herramienta valiosa como bateador emergente en situaciones de alta presión. Además, su habilidad para negociar boletos sigue siendo una de sus mejores cartas, manteniendo un perfil de jugador que sabe cómo estar en las bases.