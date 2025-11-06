Chiquinquirá Delgado confirmada para los Latin GRAMMY 2025

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más el talento y belleza de la venezolana Chiquinquirá Delgado se hará sentir en los Latin GRAMMY 2025. La Zuliana fue confirmada para estar en la próxima edición el venidero jueves 13 de noviembre en la antesala.

Gran anuncio

A través del Instagram, la academia de la música latina confirmó la presencia de la exreina de belleza, con una bonita fotografía y mensaje.

"Chiqui Delgado dará su toque de carisma, belleza y glamour a la noche de estrellas, el próximo jueves 13 de noviembre por Univisión", escribieron.

La publicación ha emocionado a los venezolanos, ya que una vez más Univisión confía en el talento de la criolla, quien lleva una carrera impecable en la televisión latina de Estados Unidos.

Una responsabilidad que Chiqui conoce muy bien, ya que ha trabajado en otras ocasiones con los premios siendo siempre muy esperada por los looks que lleva muy elegantes.

Más venezolanos

Otros venezolanos también estarán en la celebración como Joaquina y Elena Rose, quienes están nominadas en diversas categorías. Además, de otros como Migbelis Castellanos y Marko.

Será todo un derroche de talento y resaltar lo mejor de la música latina en todo el mundo, y Venezuela estará muy presentes con sus artistas internacionales.