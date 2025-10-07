Hija de Chiquinquirá Delgado prepara su boda de ensueño: Así podría ser el vestido

Suscríbete a nuestros canales

La creadora de contenido de belleza Marielena Dávila, se encuentra ultimando detalles de lo que será su boda con el empresario John Lowell. La hija de Chiquinquirá Delgado y Guillermo Dávila, posteó en Instagram unas imágenes buscando el vestido de novia perfecto, para lo que será uno los días más importantes de su vida.

Un momento único para la joven

La belleza posteó el lunes 9 de octubre un carrusel de imágenes en la ciudad de Nueva York, en la tienda Berta, que cuenta con vestidos repletos de encajes, escotes, corsé y mucho brillo. Obvio, que la actriz no posteó cuál traje seleccionó, pero si es un adelantó de la bonita unión que vivirá.

Para Dávila fue una total diversión medirse trajes, para el gran día del cual no se conoce fecha, ni lugar.

“No sé si hay algo que me haga más feliz que probarme vestidos de novia en este momento de mi vida. Es la actividad más girly del mundo. He llorado, reído, me han dado escalofríos, ósea todos los sentimientos al mismo tiempo”, escribió en la publicación de Instagram.

En las imágenes la joven aparece con enorme sonrisa y vestida de blanco, mientras inspeccionaba cada vestido con el que sellará su amor con su prometido, quien ha logrado mantener su vida profesional alejada del ojo público.

Respuesta de su madre

La zuliana Chiquinquirá Delgado, no dudo en comentar la fotografía de su hija mayor con emojis de corazón y lágrimas.

Fue a finales de enero de este año que Marielena sorprendió al anunciar que se había comprometido en matrimonio. Fue en un viaje que realizó con su novio a las Bahamas antes de Navidad.