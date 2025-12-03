MLB: ¿Mets se despiden de Edwin Díaz tras contratación de Devin Williams?

Suscríbete a nuestros canales

Con el objetivo de mejorar el pitcheo para regresar nuevamente con grandes aspiraciones al título en la próxima edición de las Grandes Ligas, New York Mets dio uno de los primeros golpes en la actual temporada baja con la contratación de Devin Williams por tres años y 51 millones de dólares.

Este movimiento de los metropolitanos fortalece lo que sería el bullpen en los innings finales. Al mismo tiempo, esta contratación podría dejar en el aire el futuro de Edwin Díaz, quien decidió salirse de su acuerdo con la franquicia de Queens, con el objetivo de sellar una firma con multianual y que sea más beneficioso en lo económico.

Pese a la llegada de Williams, los Mets mantendrían sus intenciones en negociar con el cerrador boricua, que se ha consolidado como uno de los mejores relevistas en los últimos años en MLB. Entre las opciones que tiene el equipo de Carlos Mendoza, el reciente adquisición sería una opción para el octavo tramo del compromiso y preparar el camino cuando le toque cerrar al puertorriqueño.

¿Regresará Edwin Díaz a los Mets?

El de Naguabo no aceptó su opción de 22 millones de dólares con la organización de Nueva York y es algo lógico, tomando en cuenta su notable presentación en el morrito en la pasada campaña con 28 salvados, seis victorias, WHIP de 0.87, 98 ponches y una efectividad de 1.63 en 66.1 innings trabajados.

Además de las posibilidades de que Díaz se vuelva a uniformar con los metropolitanos, el diestro ha expresado su amor por la ciudad y que le gustaría mantenerse como figura para la campaña 2026. Sin embargo, la novena deberá apurarse, ya que equipos como Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays han mostrado su deseo de adquirirlo durante la actual agencia libre de MLB.

De concretar con el lanzador boricua para la venidera zafra, los Mets tendrán un bullpen de alto impacto y uno de los mejores en Las Mayores. Díaz acumula 253 juegos salvados en su carrera, siendo uno de los cerradores con más candados entre los brazos activos.