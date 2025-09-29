¿Carlos Mendoza fracasó como manager de New York Mets?

Suscríbete a nuestros canales

En su primera temporada como manager de New York Mets todo fue diferente para Carlos Mendoza: el equipo clasificó a los Serie de Campeonato de la Liga Nacional sin tener ese favoritismo de alcanzar dichas instancias. Una campaña más tarde, la novena es protagonista de una decepciones más grandes que se haya visto en los últimos años en Las Mayores.

No solo eran candidatos a la corona en la vigente campaña, sino que la franquicia neoyorquina tenía la obligación de jugar en octubre, tomando en cuenta que tenían una de las mejores nóminas ($341 millones) en 2025, incluyendo a Juan Soto, que se convirtió en el jugador mejor pagado del béisbol con $765 millones de dólares y 15 años en su contrato.

El mérito es de los jugadores cuando se gana y logran los objetivos, pero cuando no la responsabilidad del fracaso recae en el estratega, en este caso es Carlos Mendoza. Después de tener un inicio prometedor con récord de 45 victorias y 24 reveses, llegando a ser el mejor de MLB, el equipo de Queens se vino a pique en la segunda mitad y culminando con registro de 83-79, misma marca que Cincinnati Reds, nómina 19 de las Grandes Ligas, que se metió en la Postemporada tras vencer en las serie particular a los Mets.

Carlos Mendoza asuma la culpa

Aunque son los peloteros los que hacen el trabajo en el diamante, es el manager el que plantea una idea de juego y pone las piezas en el campo. El dirigente de Barquisimeto asumió la culpa como el principal responsable del fracaso mayúsculo de la organización, que tuvo una población extrema en jugadores de posición, pero escasas opciones en el morrito, donde dejaron una efectividad colectiva de 4.03, siendo la sexta más alta en la Liga Nacional.

Asumo la responsabilidad. Soy el manager. Todo empieza por mí. Tengo que analizar a fondo cómo debo mejorar", declaró Carlos Mendoza en medio de la frustración de quedar eliminados en ronda regular.

El fracaso de Mendoza y sus pupilos se reflejan en una lamentable marca de 0-70 cuando el equipo estaba perdiendo después de ocho capítulos, mostrando una falta notable para remontar partidos en momentos cruciales. De acuerdo con múltiples reportes, el puesto del venezolano no está en discusión y todo indica que regresará por la revancha en 2026.