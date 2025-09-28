Así quedan los cruces de la postemporada 2025 en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de las Grandes Ligas llegó oficialmente a su final, al menos en lo que se refiere a la ronda regular. Y es que durante esta jornada dominical se conoció al último integrante de la postemporada, la cual arrancará sin tantos titubeos la próxima semana.

Dicho equipo fueron los Rojos de Cincinnati, que a pesar de caer derrotados se valieron también de la caída de los Mets de Nueva York para quedarse con el último boleto del Comodín de la Liga Nacional.

Pero las emociones de esta última jornada no solo se vivieron en esos dos escenarios. De hecho, otros cabos sueltos tenían que ver con los campeones de la División Central y División Este de la Liga Americana, los cuales terminaron conquistando Guardianes de Cleveland y Azulejos de Toronto, respectivamente.

¡Llegó la postemporada!

La Serie del Comodín será la primera etapa de estos playoffs que estarán imperdibles. Aquí, el ganador de una serie de tres avanzará a la Serie Divisional, donde ya esperan los dos mejores equipos de cada liga. Vale resaltar que el Comodín se jugará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

Comodín Liga Nacional

Dodgers de Los Ángeles vs Rojos de Cincinnati (Dodger Stadium)

Cachorros de Chicago vs Padres de San Diego (Wrigley Field)

Comodín Liga Americana

Guardianes de Cleveland vs Tigres de Detroit (Progressive Field)

Yankees de Nueva York vs Medias Rojas de Boston (Yankee Stadium)

Una vez se conozcan los ganadores del Comodín, se dará inicio a la Serie Divisional a partir del 4 de octubre. Vale recordar que esta etapa se jugará al mejor de cinco encuentros, y el vencedor pasará a la Serie de Campeonato.

Serie Divisional Liga Nacional

Azulejos de Toronto vs Yankees de Nueva York o Medias Rojas de Boston

Marineros de Seattle vs Guardianes de Cleveland o Tigres de Detroit

Serie Divisional Liga Americana