¿Cuál es la mayor decepción de la temporada 2025 en las Grandes Ligas?

Llegó la hora de la verdad. Este domingo 28 de septiembre culminará finalmente la temporada regular del beisbol de las Grandes Ligas. De momento, conocemos a 11 de los 12 clasificados a la postemporada, con un solo cupo disponible en la Liga Nacional, que se definirá entre los Rojos de Cincinnati y los Mets de Nueva York.

Hay varias franquicias que han cumplido con creces con las expectativas que se generaron sobre ellos. Por ejemplo, Phillies de Filadelfia, Azulejos de Toronto, Padres de San Diego, Yankees de Nueva York, Medias Rojas de Boston o Dodgers de Los Ángeles, son algunos de los clasificados que cumplieron con sus aficionados.

Sin embargo, a falta de una sola jornada para que esta larga campaña regular llegue a su final, también podemos notar con claridad a los equipos que decepcionaron durante este año, al quedar eliminados a pesar de inversiones fuertes y de contar con piezas de gran nivel. Ante esto, surge una importante duda: ¿Cuál fue la mayor decepción de 2025 en MLB?

¿Quién decepcionó más en las Grandes Ligas?

Son varios los equipos que decepcionaron en la temporada 2025, pero en este preciso momento, seguramente el primero que llegue a la mente de los aficionados sean los Astros de Houston. El conjunto sideral se perderá la postemporada luego de ocho clasificaciones consecutivas, y al ser la cuarta nómina más cara de la Liga Americana, sin duda es un fracaso, especialmente si consideramos que llegaron a tener 10 juegos de ventaja en la punta de la División Oeste.

Algo similar aplica para los Bravos de Atlanta, que se perderán la postemporada luego de haber estado en octubre por siete años consecutivos. Eso sí, al igual que sucedió con los Astros, la novena de Atlanta se vio duramente golpeada por las lesiones.

Los Gigantes de San Francisco tienen la sexta nómina más cara de la Liga Nacional, y en plena temporada regular se mostraron agresivos, al adquirir a Rafael Devers vía cambio. A pesar de esto, el equipo de la Bahía no pudo pelear por el comodín y a falta de un juego, solamente aspiran a jugar para .500.

Otra organización que se puede considerar decepcionante son los Orioles de Baltimore. Si bien cuentan con una nómina joven y económica, los oropéndolas poseen piezas de gran nivel, y habían estado en postemporada en los últimos dos años. 2025 sin embargo fue una debacle para ellos, al culminar en el último lugar de la División Este.

Sin embargo, hay un conjunto que, si queda eliminado, será por lejos el mayor fracaso del año: los Mets de Nueva York. Luego de alcanzar la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2025, los metropolitanos firmaron a Juan Soto, el mejor agente libre disponible, y por el contrato más grande de la historia. Perderse los playoffs después de todo lo anterior sería, sin duda, catastrófico.