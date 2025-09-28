MLB: Las historias importantes del último día de temporada en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Hoy termina la temporada regular 2025 de las Grandes Ligas. Un año bastante interesante que será recordado por hazañas impresionantes a nivel individual y de equipo. Sin embargo, esto no va a terminar hasta concluir las historias más importantes del cierre de esta campaña 2025.

A falta de solo un juego para terminar la temporada regular 2025 aún falta por definir: División Este y Central de Liga Americana y el último lugar del comodín de Liga Nacional. Tres historias muy importantes para conocer de manera definitiva el cuadro de la postemporada 2025.

Yankees de Nueva York y Azulejos de Toronto pelean por el primer puesto en el Este; mientras Tigres de Detroit y Guardianes de Cleveland se juegan el dominio de la Central. En la Liga Nacional, Mets de Nueva York y Rojos de Cincinnati buscan el último boleto de comodín en Liga Nacional.

¿Cómo se define la última jornada de Grandes Ligas?

La última jornada de la temporada regular en Las Mayores respira tensión absoluta. Tres duelos clave decidirán lideratos divisionales y el último boleto de comodín. Cada partido se convierte en una final, donde el margen de error desaparece en nueve entradas.

Yankees y Azulejos están empatados en la División Este de la Liga Americana, pero Toronto controla el desempate. En la División Central, Guardianes y Tigres llegan igualados, con Cleveland en ventaja. Ambos duelos decidirán quién avanza como campeón divisional y quién queda a merced del comodín.

En la Liga Nacional, Mets y Rojos compiten por el último puesto de comodín. Cincinnati tiene el desempate, lo que obliga a Nueva York a ganar y esperar. La jornada no solo define clasificados, sino también el tono emocional con el que cada equipo entra a la postemporada.

Duelos importantes de la última jornada en Grandes Ligas