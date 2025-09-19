Max Fried hace historia con Yankees de Nueva York en este apartado (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado jueves, Max Fried brilló con una de sus mejores salidas del año, siendo vital para la blanqueada 7-0 de Yankees de Nueva York a Orioles de Baltimore.

En 7 entradas completas, el estelar abridor zurdo mantuvo al margen a sus rivales, pues solo permitió 3 hits, 1 base por bolas y ponchó a 13 de los bateadores que enfrentó.

Por su parte, Paul Blackburn fue el encargado de continuar la labor de Fried en el desenlace, retirando los siguientes dos innings sin tolerar imparables, con par de ponches y un boleto.

Control total en el montículo

''Me estoy sintiendo muy bien, fisicamente, me siento como a principios de este año. Solo he cambiado las velocidades, trato de ir profundo en los juegos y conseguir triunfos. La ofensiva se lució temprano, anotando carreras y dándonos oxígeno para salir a atacar (la zona) y enfocarnos en ganar'', expresó tras su gran actuación el pitcher de 31 años.

Asimismo, Fried habló sobre sus sensaciones en el montículo y su variación de envíos: ''Pude ubicar sin problemas ambos lados del plato y sentí que mi cambio de velocidad estuvo funcionando muy bien. Confié en que el movimiento de mi cambio sería consistente y agregué más velocidad con mi brazo a la hora de lanzarlo'', explicó el as de la rotación neoyorquina.

Entre los mejores de la franquicia

En tiempo récord, Max se ha convertido en un referente para la organización y sus números avalan esta premisa. No solo porque es el pitcher con más juegos ganados en Grandes Ligas este 2025, sino porque ha hecho historia en su primer año con este equipo.

De hecho, desde que Domingo German sumó 18 lauros en 2019, ningún pitcher de Yankees de Nueva York había emulado esta cantidad en una misma temporada.