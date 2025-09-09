MLB: Orioles acuerdan extensión de contrato con receptor dominicano Samuel Basallo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Orioles de Baltimore y el receptor dominicano Samuel Basallo acordaron este martes una extensión de contrato por ocho años y uno 67 millones de dólares. Los detalles del mismo los dio a conocer Associated Press.

De acuerdo con AP, el contrato comenzará a regir a partir de la venidera temporada y cuenta con una opción del club para la temporada 2034.

Algunos detalles del contrato

Según lo publicado por la agencia de noticias norteamericana, el jugador recibirá un bono por firmar de cinco millones de dólares, pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la aprobación del contrato por parte de las Grandes Ligas de Béisbol.

Asimismo, señalaron que los tres primeros años del mismo, Samuel Basallo devengará un salario de un millón de dólares; subirá a cuatro para su cuarto año de contrato; siete en el quinto; 11 en el sexto y 15 para los dos últimos años; la opción del club es de unos 18 millones para 2034 (7 millones de dólares de rescisión).

De igual manera, el acuerdo incluye escaladores salariales por juegos iniciados en la temporada 2031-2032; por estar entre los tres primeros en el Jugador Más Valioso (MVP): si lo gana dos millones adicionales, 2do o 3ro un millón, 4to o 5to 750.000 dólares.