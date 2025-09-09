MLB: Aroldis Chapman podría pulverizar este récord en Boston (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

A sus 37 años, Aroldis Chapman está firmando una de las campañas más dominantes de su carrera en las Grandes Ligas. El cerrador de los Medias Rojas de Boston acumula una efectividad de 0.98 en 60 apariciones, una cifra que no solo lo coloca como uno de los mejores relevistas de la temporada 2025, sino que lo proyecta hacia un récord histórico dentro de la franquicia y podría meterse en las votaciones para el Cy Young.

En busca de superar a Koji Uehara

La marca de efectividad más baja para un relevista de los Medias Rojas en una temporada con al menos 60 juegos lanzados pertenece a Koji Uehara, quien en 2013 registró una efectividad de 1.09 en 73 presentaciones. Chapman, con un mes de septiembre aún por disputar, tiene la oportunidad de romper ese registro si mantiene su ritmo dominante desde la lomita.

Además de sus 29 juegos salvados, Chapman ha logrado una racha de 17 salidas consecutivas sin permitir hits, enfrentando a 49 bateadores sin que ninguno lograra conectar imparable. Su dominio ha sido tal que no ha permitido anotaciones en sus últimas 20 entradas, consolidando su candidatura al récord.

Un lugar en la historia de la MLB

Si logra cerrar la temporada con una efectividad inferior a 1.00 en al menos 60 juegos, Chapman se convertiría en apenas el undécimo lanzador en toda la historia de la MLB en alcanzar tal hazaña. Este selecto grupo incluye nombres legendarios como Dennis Eckersley, Emmanuel Clase, Fernando Rodney y Zach Britton (quien es dueño de la marca de la efectividad más baja para un relevista con 0.54 en 2016).

Conocido por su recta explosiva que ha superado las 103 mph en varias ocasiones este año, Aroldis Chapman ha añadido astucia y control a su arsenal. Su combinación de velocidad y comando lo ha convertido en un cerrador prácticamente intocable, revitalizando su carrera en su primera temporada con Boston.