Ryan Moore se adjudica su tercer título en el Longines International Jockeys' Championship

Ryan Moore se aseguró su tercer Longines International Jockeys' Championship de forma espectacular en Happy Valley, sacando adelante al caballo Triumphant More desde la parte trasera del pelotón para adjudicarse la final del East Finale Stakes que se realizó este miércoles en la ciudad de Hong Kong.

Ryan Moore gana por tercera vez el Longines International Jockeys' Championship

Ryan Moore demostró que ha vuelto a estar en plena forma al ganar por tercera vez el Longines International Jockeys' Championship en Happy Valley, Hong Kong.

El legendario jinete, que ganó el título en 2009 y 2010, selló la victoria a lomos del acertadamente ejemplar llamado Triumphant More.

Moore, de 42 años, uno de los mejores del mundo, se perdió las últimas etapas de la temporada de carreras en pista llana por una fractura por estrés en el fémur y solo volvió a montar hace una semana, aunque no tardó en volver a los podios con una victoria ese mismo día en Lingfield.

Moore fue uno de los varios jinetes británicos que participaron en el gran evento que sirve de precursor de una gran jornada de carreras en Sha Tin el domingo, y con dos victorias conseguidas gracias a Corleone y Triumphant More, encabezó la tabla después de las cuatro carreras.

«Tengo mucha suerte de volver aquí después de tantos años, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que gané», dijo Moore, que ya lo había hecho en 2009 y 2010.