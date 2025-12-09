El “tierno robo” al príncipe Harry durante los Invictus Games

Suscríbete a nuestros canales

Durante la edición 2017 de los Invictus Games, el evento deportivo creado por el propio príncipe Harry en 2014 para veteranos de guerra heridos y rehabilitados, surgió un momento adorable que pocos hasta el sol de hoy, olvidan.

Mientras el príncipe disfrutaba desde las gradas de un partido de voleibol sentado junto a su amigo, el veterano paralímpico David Henson, su pequeña hija de dos años, Emily Henson, decidió lanzarse a la “misión imposible” de tomar palomitas del balde que Harry sostenía.

La reacción del príncipe Harry

Mientras el príncipe charlaba distraídamente, la cámara captó a la niña robando palomitas una y otra vez. Solo cuando Emily regresó varias veces, Harry se dio cuenta de la situación. Lejos de molestarse, lo que vino después derretiría millones de corazones.

Al notar la travesura de la pequeña, el príncipe no solo se contuvo, sino que también respondió con humor y cariño. Primero fingió sorpresa, como si acabara de notar lo obvio. Luego, con una sonrisa, le ofreció palomitas directamente a Emily y empezó a hacer muecas divertidas.

Lejos de ser un simple meme, el video se volvió viral y fue publicado en redes justo antes de la edición 2025 de los Invictus, en el que recabó cientos de miles de reproducciones y “me gusta”, despertando ternura, risas y una oleada de comentarios celebrando la simpatía de Harry.

¿Quién es Emily Henson y por qué estaba ahí?

Emily es hija de David Henson, un exsoldado británico que perdió ambas piernas luego de una explosión en Afganistán en 2011. Henson no solo sobrevivió a esa herida, sino que, con valentía, se reinventó como atleta paralímpico y fue capitán del equipo del Reino Unido en los primeros años.

La presencia de Emily en ese partido no era casual, ya que, formar parte del entorno cercano de competidores y veteranos le dio acceso al palco junto al príncipe. Y aquella inocente “misma-mano-más-palomitas” quedó inmortalizada.