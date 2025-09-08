El príncipe Harry visita la tumba de la reina Isabel II a 3 años de su muerte

Suscríbete a nuestros canales

La mañana del lunes 8 de septiembre, día en que se cumplen tres años del fallecimiento de la reina Isabel II, el príncipe Harry regresó al Reino Unido para rendir homenaje a su abuela paterna.

Con un paso solemne, visitó la Capilla del Rey Jorge VI en el Castillo de Windsor, donde depositó una corona de flores y guardó un momento privado de reflexión frente a los restos de la monarca.

La llegada del príncipe Harry al Reino Unido

A su llegada a Windsor, el esposo de Meghan Markle permaneció en silencio durante el acto íntimo, una escena cargada de significado tomando en cuenta la cercanía que tenía con la reina.

Posteriormente, se dirigió a Londres para cumplir con su compromiso en los WellChild Awards, una organización benéfica con la que ha colaborado durante 17 años.

Este viaje de Harry abre la puerta a una posible reconciliación con la familia real. Es el primero de este tipo desde que la relación con los miembros de la monarquía se enfrió tras su alejamiento en 2020, agravado por disputas públicas y su autobiografía “Spare”.

Fuentes cercanas confirman que, hubo comunicación entre asesores del príncipe y del Palacio, lo que sugiere un posible acercamiento con su padre, el rey Carlos III.

El adiós a una era

La reina Isabel II falleció el 8 de septiembre de 2022, aproximadamente a las 15:10 hora local, en el Castillo de Balmoral, Escocia, y tenía 96 años en el momento de su muerte, tras ostentar el reinado más prolongado de la historia británica: 70 años y más de 200 días.

Su fallecimiento se debió oficialmente a “vejez”, tal como consta en el certificado de defunción firmado por su hija, la princesa Ana. Aunque no se especificaron enfermedades, fuentes posteriores mencionaron que padecía un tipo de cáncer de médula ósea.

La noticia se anunció al público alrededor de las 18:30, más de tres horas después de su fallecimiento. El cuerpo de la reina primero reposó en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor y previamente estuvo brevemente en Escocia.