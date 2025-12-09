Ricky Martin, Marc Anthony y Enrique Iglesias cantaron en celebración millonaria

Suscríbete a nuestros canales

El abogado Thomas J. Henry botó la casa por la ventana con la celebración de su compromiso. El hombre realizó el festejo en Puerto Rico contractando a un trío de grandes estrellas como Ricky Martin, Marc Anthony y Enrique Iglesias, para colocar el toque musical.

Medios de la conocida “Isla del encanto”, aseguraron que la celebración de Henry y la doctora Elena Álvarez Westwood, se realizó el fin de semana en un lujoso hotel de la zona metropolitana, con la compañía de más de mil invitados.

Un compromiso de lujo

La pareja deseaba para celebración las presentaciones de Ricky Martin y Marc Anthony, dos iconos que han dejado el nombre de Puerto Rico muy en alto en la música. Mientras, que el español Enrique Iglesias, llegó a suelo boricua para cantar sus más grandes éxitos.

La noticia se esparció por los medios y redes sociales, destacando que el hombre invirtió millones de dólares para el festejo, siendo la mega celebración con una atención única y exclusiva para los invitados.

En este sentido, afirmaron que el abogado de Texas, y propietario de un poderoso bufete, necesitó otros hoteles de PR para el alojamiento de los invitados al evento, que según hicieron gala con sus mejores trajes.

La celebración del compromiso fue totalmente privada, por lo que en internet no corren imágenes o videos de lo que fue el evento y las presentaciones las tres estrellas.