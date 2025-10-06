Enrique Iglesias se arrodilla frente a ‘Checo’ Pérez en su último concierto

Suscríbete a nuestros canales

En una velada que difícilmente será olvidada, Enrique Iglesias, se presentó en la Arena Guadalajara de México, donde no solo cautivó al público con sus mejores canciones y la ternura que lo caracteriza, sino por un inesperado pero especial invitado.

Al percatarse que el famoso piloto de Cadillac F1, Sergio 'Checo' Pérez, se encontraba en el público, el español no dudó en invitarlo al escenario mientras interpretaba uno de sus éxitos, para luego, rendirse ante su grandeza.

El viral encuentro de Enrique Iglesias y 'Checo' Pérez

El show arrancaba con luces, música y un ambiente animado, cuando Enrique detuvo su propio performance para buscar a alguien especial en el público. Fue allí cuando identificó a Checo, quien estaba entre los invitados distinguidos, y lo señaló con calma desde el escenario.

Durante la interpretación de “Bailando”, Iglesias detuvo la canción para que Checo lo acompañara sobre el escenario. Los reflectores se volvieron cómplices del instante en que el artista se arrodilló frente al piloto, en un gesto simbólico que desató aplausos, sonrisas y gritos entre el público.

Posteriormente, el cantante tendió la mano, el mexicano aceptó, y la ovación no se hizo esperar. Las cámaras captaron ese abrazo lleno de complicidad y movimiento al ritmo de la música.

Checo, de piloto a protagonista musical

Sergio Pérez, quien consolida su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac para 2026, aprovechó un espacio en su agenda para disfrutar del concierto en su ciudad. Pero pasó de espectador a protagonista cuando su nombre fue pronunciado en el escenario.

A pesar de su aparente timidez inicial, aceptó participar y caminó junto a Enrique mientras interpretaban la canción. Al ser ovacionado, devolvió con una sonrisa y gestos de agradecimiento la energía del público.

Para el piloto, este episodio va más allá de un cameo y significa una declaración de que su figura trasciende la pista, se adentra en lo cotidiano, en lo cultural, y moviliza audiencias que no solo vibran con motores.