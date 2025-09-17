Checo Pérez dedica emotivo mensaje a Canelo Álvarez por última derrota

Suscríbete a nuestros canales

Checo Pérez dedicó palabras tras la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford. Ambos mexicanos son parte importante de la historia deportiva en México y al caer derrotado; ha sentido el apoyo de sus compatriotas, el piloto de Fórmula 1 no se quedó atrás con emotivo mensaje.

Entre los mensajes recibidos, sobresalió el de Pérez, piloto de Cadillac F1, quien celebró la actitud de Álvarez tras el combate: "Bravo Canelo! Qué manera de comportarte, como todo un profesional. Muy orgulloso de ti", publicó el tapatío. El púgil se mostró contento por lo que ha logrado.

Canelo Álvarez tras perder: "Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años".

¿Es Sergio 'Checo' Pérez parte del top 10 deportistas históricos de México?

Sergio “Checo” Pérez ha consolidado un legado que trasciende, con más de 14 años en la Fórmula 1; múltiples victorias en circuitos icónicos como: Mónaco, Bakú y Singapur, y un subcampeonato en 2023, el tapatío se ha convertido en el mexicano más exitoso en la historia de la F1.

Su presencia en el top 10 de atletas mexicanos no es solo es estadística, es simbólica. Checo representa perseverancia, estrategia y orgullo nacional. Desde sus inicios su trayectoria ha sido una batalla constante y hoy, su figura inspira a miles de jóvenes mexicanos.

Aunque comparte espacio con leyendas como Julio César Chávez, Hugo Sánchez y Lorena Ochoa, Checo aporta una narrativa distinta: la del mexicano que conquistó un deporte global sin tradición nacional. Su inclusión en el ranking valida sus logros y el valor de su carrera.