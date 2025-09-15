Terence Crawford habla sobre darle la revancha a Saúl "Canelo" Álvarez.

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo campeón unificado de todos los cinturones del peso supermedio (AMB, CMB, OMB y FIB),Terence Crawford, habló sobre darle la revancha al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, tras vencerlo la noche del pasado sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

El boxeador fue invitado a disfrutar el cierre del Monday Night Football que enfrentó a los Los Angeles Chargers y a Las Vegas Raiders para cerrar la Semana 2 de la NFL. Asimismo, bajó un rato al emparrillado para saludar a los dos equipos y aficionados.

¿Que dijo sobre la revancha?

Crawford luego de pasear sus cinturones por el campo, fue entrevistado por el medio de comunicación estadounidense ESPN, donde señaló que "no sabe" cuándo podría ser la revancha con "Canelo" Álvarez y que por ahora solo quiere "relajarse" y "disfrutar el título".

El boxeador estadounidense disfruta de la gloria poco común que se da en el boxeo de tener todos los cinturones de un peso, tras derrotar al mexicano en una intensa pelea que se definió por decisión de los jueces después de 12 rounds.

Por su parte, Turki Al Sheikh, ministro de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita, y que fue el promotor de la pelea, adelantó que pese a que Canelo ya no es campeón de nada, el retiro no está entre las opciones del mexicano y trabajará con el latino para cuadrar otras peleas en 2026.

Negocio redondo para Netflix

La plataforma de pelíticas, Netflix, señaló que la pelea entre Terence Crawford y Canelo Álvarez generó una trasnmisión de 41,4 millones de espectadores durante el fin de semana, según datos estimados de VideoAmp.