¿Terence Crawford es la nueva cara del boxeo tras vencer a Canelo Álvarez?

Terence Crawford hizo historia al destronar a Saúl 'Canelo' Álvarez y convertirse en el primer hombre campeón indiscutido en tres divisiones. El evento, transmitido por Netflix y con asistencia récord; lo posiciona como el nuevo estandarte generacional del boxeo profesional.

Con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113, Crawford se quedó con los títulos CMB, AMB, FIB y OMB de las 168 lb. El triunfo fue en la categoría de supermediano y lo logró subiendo dos divisiones. El americano impuso su jab, ritmo y distancia ante un Canelo que no logró contrarrestas su estilo.

¿Es Terence Crawford la nueva cara del boxeo? La respuesta es sí, el americano vención a Canelo que era uno de los mejores de los últimos tiempos. Se convirtió en el primer hombre campeón indiscutido en tres divisiones, pero además, la magnitud deportiva y mediática del triunfo lo llevan a un nivel top en la historia del boxeo.

Boxeo y streaming: ¿Nuevo modelo de negocio?

La transmisión global por Netflix marcó un punto de inflexión comercial: más de 65 mil asistentes en Allegiant Stadium y millones conectados desde casa. El boxeo ingresó a una nueva vitrina, ampliando su alcance más allá del público tradicional y alcanzando altos niveles mediáticos.

Medios internacionales lo ubicaron “entre los dioses del boxeo”, elogiando su perfección estratégica ante la figura vigente del deporte. La velada fue una de las más rentables de la era reciente, consolidando el streaming como plataforma viable para eventos de alto calibre y proyección global.