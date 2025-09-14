Canelo Álvarez humillado ante Terence Crawford y pierde todos sus títulos

Suscríbete a nuestros canales

La noche de Las Vegas quedó marcada por un resultado histórico. Saúl “Canelo” Álvarez fue derrotado por Terence Crawford en el Allegiant Stadium. El peleador mexicano, considerado uno de los grandes campeones del boxeo moderno, perdió por decisión unánime tras doce intensos asaltos en los que el estadounidense impuso su técnica y velocidad.

El resultado no solo significa una derrota más en la carrera del tapatío, sino la pérdida de todos sus cinturones de peso supermediano. Con la decisión de los jueces, Canelo cede los cuatro títulos mundiales que lo acreditaban como campeón indiscutido: el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Canelo Álvarez pierde cuatro títulos

Para Canelo, el desenlace representa uno de los momentos más duros de su trayectoria, ya que había defendido su dominio en la división supermediana con éxito desde 2021. La derrota ante Crawford rompe con una racha que consolidó al mexicano como referente de la categoría y lo obliga a replantear su futuro inmediato en el cuadrilátero.

Crawford, por su parte, hizo historia al conquistar todos los títulos de las 168 libras, convirtiéndose en campeón indiscutido en una segunda división. Su desempeño fue sólido desde el inicio, aprovechando su rapidez, precisión y estrategia para neutralizar los intentos de poder del mexicano. Los jueces no dejaron espacio a la duda al otorgarle la victoria de manera unánime.

Más allá de la pérdida deportiva, el resultado abre un nuevo capítulo en la carrera del Canelo. Aunque sigue siendo una de las figuras más taquilleras y mediáticas del boxeo, la derrota frente a Crawford pone en juego su legado como campeón absoluto.