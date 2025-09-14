¡Le pasa a los mejores! Michael Buffer se equivoca con el Canelo

Suscríbete a nuestros canales

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas dejó un detalle inesperado antes del inicio del combate. Michael Buffer, el legendario anunciador conocido por su icónica frase “Let’s get ready to rumble!”, cometió un error al presentar al boxeador mexicano frente a miles de aficionados y millones de espectadores alrededor del mundo.

Durante la presentación oficial, Buffer mencionó a Canelo Álvarez como originario de “Guadalajara, Sinaloa”, en lugar de “Guadalajara, Jalisco”, lo que generó sorpresa inmediata en el recinto. El lapsus no pasó desapercibido para los asistentes ni para los seguidores en redes sociales, donde el tema rápidamente se volvió tendencia.

El error llamó la atención porque se trataba de uno de los momentos más solemnes y esperados de la ceremonia previa al combate. Canelo, quien ha puesto en alto el nombre de Guadalajara, Jalisco, a lo largo de toda su carrera, fue presentado con una equivocación que contrastó con la perfección y experiencia que suelen caracterizar a Michael Buffer.

Más allá de la confusión geográfica, el detalle no opacó la intensidad de la velada. Para muchos aficionados, el incidente quedó como una anécdota curiosa dentro de un espectáculo que ya era histórico por la magnitud del enfrentamiento entre Canelo y Crawford. Sin embargo, también se destacó cómo un error de este tipo puede resonar con fuerza en un escenario global.

El mexicano, múltiple campeón mundial y referente indiscutible del boxeo, ha hecho de Guadalajara, Jalisco, un símbolo de orgullo para su carrera. Por eso, la equivocación en su presentación fue percibida como un descuido notorio, aunque rápidamente quedó atrás una vez que los reflectores se centraron en el esperado combate.