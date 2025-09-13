¿Por qué no se entonará el himno de México en la pelea Canelo vs Crawford?

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente de Las Vegas sigue generando noticias en la previa del combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford en el Allegiant Stadium. Según información del periodista Salvador Rodríguez, la función no incluiría la entonación habitual de los himnos nacionales, algo poco común en una velada de esta magnitud.

Sin embargo, trascendió que la cantante mexicana Fey será la encargada de interpretar el Himno Nacional de México sobre el ring, lo que añade un componente especial a la ceremonia previa a la pelea. Su participación marca un momento simbólico, ya que artistas de renombre suelen ser parte de este tipo de eventos internacionales, contribuyendo al espectáculo que rodea al boxeo de élite.

El enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford es uno de los más esperados de los últimos años, y cada detalle alrededor del mismo adquiere relevancia. La noticia sobre la ausencia de una entonación protocolaria de himnos sorprendió a los aficionados, aunque la presencia de Fey garantiza un toque distintivo para los seguidores mexicanos que estarán en el recinto y quienes lo verán a nivel mundial.

Canelo, considerado el máximo representante del boxeo latinoamericano, llegará al cuadrilátero en un ambiente donde la música y el espectáculo se combinan con el deporte. Para muchos, la elección de Fey es una manera de resaltar la identidad mexicana en un escenario global, justo antes de un combate que podría marcar un antes y un después en su legado.

Por su parte, Crawford arribará con la misma intensidad, buscando consolidar su posición entre los mejores libra por libra. El duelo entre ambos no solo es deportivo, sino también cultural, con elementos que reflejan la importancia del boxeo como fenómeno mediático.

El Allegiant Stadium ya se prepara para recibir a más de 60 mil asistentes en una velada que promete espectáculo dentro y fuera del ring. Con la participación de Fey y la expectativa por el combate, la función de Canelo vs Crawford apunta a convertirse en un evento inolvidable.