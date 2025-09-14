Terence Crawford supera ampliamente a Canelo Álvarez en el ranking libra por libra

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 13 de septiembre se efectúa en Las Vegas uno de los combates más importantes de las últimas dos décadas y media en el mundo del boxeo. Y es que Saúl "Canelo" Álvarez expone sus cuatro cinturones ante Terence Crawford, un rival invicto que sube dos categorías para afrontar el desafío.

Vale recordar que esta será la primera vez que una pelea de esta magnitud se transmita por Netflix, sin modalidad de pago por evento. El servicio ofrecerá cobertura en inglés y español, con producción especial desde Las Vegas. De hecho, la plataforma busca posicionarse como la nueva cara en el boxeo global, rompiendo esquemas tradicionales.

Crawford supera a Canelo en el ranking

Según expertos y periodistas del medio Sporting News, tanto Saúl Álvarez como Terence Crawford conforman el top 10 de boxeadores históricos de los últimos 25 años, considerando este análisis a partir del año 2000. Si bien esta lista posiciona al mexicano por encima del estadounidense, lo cierto es que para el portal ESPN las cosas son totalmente distintas.

Una publicación del medio deportivo deja a Crawford (40-0) en el tercer lugar de la lista libra por libra, mientras que Canelo (63-2-2) ocupa el octavo puesto. Cabe destacar que el ucraniano Oleksandr Usyk (24-0) lidera las acciones en este ranking.

La tarea del mexicano durante este sábado será frustrar el intento del norteamericano de convertirse en el primer boxeador que se consagra en tres categorías distintas.