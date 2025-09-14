José Altuve abandona el juego en Atlanta y preocupa a los Astros con posible lesión

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una primera jornada productiva en el Truist Park, el bate de José Altuve no siguió haciéndole daño a los Bravos de Atlanta en la noche de este sábado. Y es que apenas visitó el plato en par de ocasiones antes de verse forzado a abandonar el compromiso.

Los Astros de Houston se han valido a lo largo de la temporada 2025 del encendido madero del venezolano, quien a estas alturas los lidera en los apartados de hits, jonrones y carreras anotadas. Sin embargo, hay que mencionar que en lo que va del mes de septiembre apenas batea para .146 de promedio.

Precaución con José Altuve

José Altuve falló en su primer turno con una línea al jardín central. Ya en el tercero, conectó un sencillo para montar una amenaza con hombres en las esquinas. Fue entonces cuando Jesús Sánchez bateó un rodado para que la defensa de Atlanta concretara un out forzado en la intermedia.

Tiempo después, los Astros salieron a defender en la parte baja del tercer inning sin el maracayero, ya que el manager Joe Espada lo sacó por precaución. Según informó la propia organización, el motivo se debió a molestias en su pie derecho.