José Altuve se deshace en elogios sobre Ronald Acuña Jr. (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Una vez finalice la temporada regular de las Grandes Ligas, y su posterior Serie Mundial, todo el centro de atención en el mundo de beisbol pasará al Clásico Mundial de Beisbol en 2026. Allí, la Selección de Venezuela espera hacer historia de la mano de figuras como José Altuve y Ronald Acuña Jr., quienes están viviendo un buen momento en el Big Show.

Por una parte, Astro Boy continúa liderando a los Astros de Houston en varios apartados ofensivos. A su vez, el de La Sabana se recupera de su cirugía en la rodilla y poco a poco recupera su mejor versión con el madero.

Altuve reconoce la calidad de Acuña

Desde el pasado viernes 12 de septiembre, los equipos de Altuve y Acuña miden fuerzas en el Truist Park. Recordemos que Houston lidera la División Oeste de la Liga Americana, marcando un buen ritmo hacia la postemporada. Sin embargo, el panorama es totalmente opuesto para Atlanta, quienes están a 10 juegos de distancia del tercer puesto del Comodín de la Liga Nacional.

"Para mi Ronald Acuña Jr. es el mejor pelotero venezolano del momento. Verlo y jugar contra él es todo un honor, y se lo he dejado saber. Es un muchacho con futuro brillante y con talento de sobra. Si se mantiene saludable tendrá un carrera que lo llevará al Salón de la Fama", comentó el maracayero en una entrevista con el periodista Miguel Ángel Fuenmayor.

No hay dudas que los dos jugadores serán clave para el manager Omar López en el venidero Clásico Mundial de Beisbol. Y es que finalizar la zafra 2025 de las Mayores con un nivel óptimo es una de las prioridades, pues tanto José Altuve como Ronald Acuña Jr. cargarán con gran parte del peso ofensivo de un equipo que buscará titularse por primera vez.

Vale mencionar que los dos criollos conectaron sendos cuadrangulares durante el compromiso del viernes. Mientras el maracayero sacó el 25 de la campaña, el de La Sabana llegó a un total de 12.