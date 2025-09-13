¡Puro poder! Ronald Acuña Jr. saca del cero a Atlanta con su jonrón 12 del año

Suscríbete a nuestros canales

Apenas regresó Ronald Acuña Jr. demostró que era aquel que ganó de manera unánime el MVP en la Liga Nacional de MLB dando más de 40 jonrones y robando más de 70 bases.

Sin embargo, el estelar jardinero venezolano empezó a transitar un momento complicado después del Juego de Estrellas, donde fue partícipe por el viejo circuito. Esto hizo que baje notablemente su average, el cual casi siempre estuvo por encima o rozando los .300.

Pero Ronald Acuña jr. es uno de los mejores peloteros que hay en Las Mayores, lo cual se demuestra cada vez que toma turno y lo dejó en claro este 12 de septiembre, en el encuentro que midió a su equipo, Bravos de Atlanta, con Astros de Houston en el Truist Park.

El venezolano le dio alegría a la fanaticada de Atlanta

Los texanos, quienes todavía se juegan tanto la cima de la División Oeste de la Liga Americana, como un virtual pasaje a playoffs en el comodín, plasmaron su superioridad con un 11-0 parcial, en el sexto episodio.

Precisamente en esa entrada, el jardinero de 27 años de edad consumió turno y pese a lo abultado del marcador en contra, no le importó el contexto y al primer pitcheo le hizo un poderoso swing al pitcheo de Colton Gordon.

Su conexión fue potente y rápidamente la pelota fue depositada a 375 pies por el jardín izquierdo, para alegría de los aficionados en Atlanta, que pudieron veruna carrera de su equipo.

Ronald Acuña busca cerrar bien la temporada de gran forma

Para Ronald Acuña Jr. este fue su cuadrangular número 16 de la temporada, con apenas 80 juegos disputados, debido a varias lesiones que lo han marginado de los terrenos de juegos.

En lo que va de campaña, el de "La Sabana" registra también 12 dobles y un triple, con 78 hits totales en 282 turnos, para un promedio al bate de .277, el cual es de .238 en los últimos siete juegos y .167 en los 15 más recientes.