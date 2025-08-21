Ronald Acuña Jr. se pone en modo "Bestia" e inicia una racha positiva a la ofensiva (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de los numerosos contratiempos que ha sufrido durante toda la temporada 2025, Ronald Acuña Jr. poco a poco ha empezado a mostrar nuevamente la consistencia que lo caracteriza como bateador. El jardinero de los Bravos de Atlanta regresó hace varios días de su más reciente lesión, y poco a poco retoma los números positivos que mantenía antes de lastimarse.

Si bien la temporada de su equipo es negativa, lo cierto es que "La Bestia" ha sido una grata noticia para los suyos desde que regresó de su rotura de ligamento cruzado anterior, y ha sido una de las muy pocas noticias positivas que puede sacar la organización de una zafra en la que seguramente no avanzarán a la postemporada.

Además, los últimos días han sido sumamente buenos para Ronald Acuña Jr., quien se recuperó hace poco de una distensión de primer grado en la pantorrilla. Ahora, ya al 100% de sus capacidades, el oriundo de La Sabana acumula cinco juegos consecutivos con al menos un imparable, y sus números son una bocanada de aire fresco para su equipo.

La positiva racha de Ronald Acuña Jr.

Este miércoles 20 de agosto, Ronald Acuña Jr. se fue de 3-1 ante los Medias Blancas de Chicago, en el triunfo de los suyos por pizarra de 1-0. De esta manera, el oriundo de La Sabana llegó a cinco juegos consecutivos con al menos un imparable, acercándose a su máxima racha del año, que es de ocho juegos.

En lo que va de 2025, el venezolano ya batea para .301/.423/.548/.971, gracias a sus 66 imparables en 219 turnos al bate. En esta racha de cinco duelos con inatrapable, registra promedios de .300/.391/.350/.741, y sigue siendo sin duda alguna el mejor bateador de los Bravos de Atlanta.