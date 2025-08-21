¡Sonríe Yankees! Giancarlo Stanton despierta y estremece la MLB con alucinantes registros

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York no tienen margen de errores en la parte complementaria de la temporada y van por el banderín de la División Este de la Liga Americana. Los dirigidos por Aaron Judge atraviesan por un buen momento en las Grandes Ligas con cinco victorias consecutivas.

Los 'Bombarderos del Bronx' sellaron su segunda barrida tras derrotar en dos compromisos a los Tampa Bay Rays como visitante. Los neoyorquinos volvieron a mostrar su poderío con cinco cuadrangulares de Austin Wells (x2), Trent Grisham (x2) y Giancarlo Stanton.

Precisamente, Stanton se ha consolidado como el gran protagonista en la sólida racha de la franquicia de Nueva York. que comienza a mostrar su mejor versión como lo hicieron en la primera mitad de la actual temporada. El bateador designado muestra una producción notable de .333 en promedio al bate, 15 jonrones y 37 carreras remolcadas desde el 1 de julio.

Giancarlo Stanton en llamas

El madero de slugger es fundamental para los Yankees en sus aspiraciones a conseguir el título en MLB. Stanton llegó a conformar una de las duplas más temidas en las Grandes Ligas junto a Aaron Judge, que atraviesa por otra presentación de MVP.

El designado ha sido uno de los responsables de la seguidilla de triunfos del equipo y sus registros lo dejan en evidencia. En el último mes, el toletero experimentado luce promedio al bate de .362, porcentaje de embasado de .420 y un slugging de .830. Esta es la segunda vez en su carrera que tiene un período de 30 juegos con al menos .360 BA, .420 OBP y .825 SLG, según Katie Sharp.

Stanton selló conectó el cuadrangular decisivo para sellar el lauro de los 'Mulos del Bronx' en la parte alta de la décima entrada. La figura de los neoyorquinos de ligó de 1-1 con bambinazo con par de remolcadas y una anotada.