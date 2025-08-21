Stanton batea jonrón y se acerca a los 450 bambinazos en su carrera (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El bateador designado de los Yankees de Nueva York, Giancarlo Stanton, disparó la noche de este miércoles el jonrón 15 de la temporada 2025 y se acerca poco a poco a los 450 cuadrangulares de por vida al servicio de la MLB.

El veterano jugador, de 35 años de edad, ocupa la posición 44 de todos los tiempos y se encuentra a solo a seis jonrones de superar a par de Salones de la Fama de Grandes Ligas, Jeff Bagwell y Vladímir Guerrero, ambos con 449 estacazos de vuelta entera; asimismo, está a solo tres imparables de los 1600.

El batazo de Giancarlo Stanton

El batazo de Stanton, quien ingresó al juego como bateador emergente, llegó en la parte alta de la décima entrada ante los lanzamientos de Pete Fairbanks. Con el compromiso empatado a tres carreras.

Sin outs en la pizarra, corredor en la intermedia y en cuenta completa: tres malas dos buenas, Fairbanks dejó una recta de unas 96 millas por hora colgada en todo el centro del homeplate, lanzamiento que Stanton no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Giancarlo Stanton tuvo una velocidad de salida de 108.1 millas por hora y recorrió 384 pies de distancia.

Los números

Giancarlo Stanton se encuentra en su décima sexta temporada en Las Mayores, octava con el conjunto de Nueva York. El bateador designado tiene un promedio vitalicio de .259, con 1597 hits, 444 jonrones y 1143 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .311/.389/.642 (Avg/Obp/Slg); en 148 apariciones al bate, el jugador norteamericano ha conectado 46 imparables, 15 cuadrangulares, anotado 23 e impulsado 40. Ha recibido 51 ponches y 18 boletos.