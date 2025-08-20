Aaron Judge y Giancarlo Stanton escriben su capítulo en la historia de los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

El pasado martes 19 de agosto el equipo de Yankees de Nueva York no tuvo piedad frente a Rays de Tampa Bay y lograron conectar nueve jonrones en el triunfo 13-3. En esta victoria, Aaron Judge y Giancarlo Stanton se hicieron sentir con el madero y escribieron una página histórica más dentro de esta mítica organización.

Estos dos bateadores están más que probados en Grandes Ligas y desde que ambos están en los "Mulos del Bronx", han conectado un sinfín de batazos. Por esta razón, si ambos están en racha ofensiva, significan buenas noticias para esta organización, ya que puede apoyarse en su producción para conseguir victorias.

En el más reciente triunfo ante los Rays, Stanton conectó dos jonrones para llegar a 14 en la temporada MLB 2025. Mientras que, Judge, sacudió uno y arribó a los 40.

Aaron Judge y Giancarlo Stanton entre leyendas jonroneras de Yankees

Judge y Stanton se han consolidado como uno de los dúos más poderosos en la historia de los Yankees, conectando jonrones en el mismo juego en 55 ocasiones, solo detrás de parejas legendarias como Babe Ruth y Lou Gehrig (75) y Mickey Mantle y Yogi Berra (56). Esta cifra no solo refleja la consistencia y explosividad de ambos, sino también la capacidad de cambiar el rumbo de un partido con su poder, manteniéndose al nivel de las grandes leyendas que marcaron la historia del Bronx.

Lo que hace especial a la dupla Judge-Stanton es que representan la era moderna de los Yankees sin perder la grandeza histórica de sus predecesores. A pesar de jugar en tiempos distintos y con estilos diferentes a Ruth, Gehrig o Mantle, han logrado que los aficionados recuerden que la potencia en el lineup sigue siendo sinónimo de los Yankees. Su capacidad de conectar cuadrangulares en el mismo juego refuerza la idea de que, cuando estos dos están encendidos, cualquier pitcher se enfrenta a un desafío monumental.

La presencia de Aaron Judge y Giancarlo Stanton en esta lista histórica demuestra que los Yankees siguen produciendo duplas de poder capaces de dejar huella en la historia del beisbol. Además, si ambos sigue saludables y productivos, podrían aumentar aún más sus números en este departamento y quien quita, y alcance a Ruth y Gehrig, que son los líderes.