Aaron Judge y Giancarlo Stanton inscriben su nombre entre leyendas (+dato)

El martes pasado, Aaron Judge y Giancarlo Stanton desplegaron la artillería pesada ante Mellizos de Minnesota, siendo claves en la victoria 9-1 de Yankees de Nueva York.

Uno de los motivos por los cuales el segundo y cuarto en el orden al bate -respectivamente- fueron protagonistas en este triunfo, reside en la paciencia de ''El Juez'' y el poder del experimentado outfielder.

Funciones invertidas y complementarias

Curiosamente, Stanton que suele ser empleado como bateador designado, cedió su rol al capitán del equipo y parece haber sido una decisión acertada del mandamás Aaron Boone.

Judge cumplió a cabalidad la tarea de mantener gente en las almohadillas, pues recibió 3 bases por bolas y conectó jonrón, remolcando 1 carrera y anotando en 2 oportunidades.

Por su parte, el jardinero derecho y slugger de la alineación neoyorquina también tuvo una jornada productiva: 2 sencillos, doble y cuadrangular en 5 turnos, pisando el home en una ocasión y remolcando 3 rayitas para su equipo.

Un dúo para la historia

Gracias al poder al que ambos tienen acostumbrados a la afición del Bronx, éste compromiso es el número 54 en el cual ambos registran cuadrangular en el mismo juego. Y dicha cantidad, solo algunas duplas de leyendas la han conseguido vistiendo este mismo uniforme.

Tal es el caso de Babe Ruth con su compañero Lou Gehrig (75 jornadas), Mickey Mantle y Yogi Berra (56). De hecho, Stanton y Judge superaron las marcas previas del 'Bambino' y Bob Meusel (47) y de Roger Maris junto a Mickey Mantle (43).