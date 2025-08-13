¡Clase de palo! Así fue el enorme jonrón de Aaron Judge ante Minnesota (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, disparó este martes su trigésimo octavo (38) cuadrangular de la temporada en el enfrentamiento ante los Mellizos de Minnesota. Encuentro que se llevó a cabo en la casa del conjunto de la Gran Manzana.

Este es el primer jonrón de Judge en los últimos siete juegos. Es menester recordar que fue activado de la lista de lesionados el pasado 5 de agosto. No conectada un batazo de cuatro esquinas desde el 23 de julio.

El batazo de Aaron Judge

Corría la parte baja del primer capítulo, cuando el bateador designado llegó al plato para tomar su primer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Travis Adams. Para ese momento, el compromiso se encontraba una (1) carrera por cero (0) a favor de los visitantes.

Con un out en la pizarra y en cuenta de dos malas dos buenas, Adams dejó una recta de unas 96 millas por hora colgada en todo el centro del homeplate, lanzamiento que Judge no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Aaron Judge tuvo una velocidad de salida de 110.2 millas por hora y recorrió 425 pies de distancia.

Sus números

Aaron Judge se encuentra en su décima temporada en Las Mayores, todas con los “Mulos del Bronx”. El patrullero tiene un promedio vitalicio de .293, con 1160 hits, 353 jonrones y 804 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .337/.447/.693 (Avg/Obp/Slg); en 398 apariciones al bate, la superestrella neoyorquina ha conectado 134 imparables, 38 cuadrangulares, anotado 93 e impulsado 88. Ha recibido 79 boletos y 127 ponches.