Ronald Acuña Jr. será activado por Atlanta dentro de muy pocos días

Ronald Acuña Jr. está cada vez más cerca de regresar a sus labores en las Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta. Y es que el susto que pasó hace unos días atrás parece llegar a su fin, ya que su evolución ha sido tan rápida que la organización tiene pensado darle luz verde esta misma semana.

Recordemos que al venezolano le detectaron una distensión de primer grado en su pantorrilla derecha, esto luego de un enfrentamiento ante los Reales de Kansas City. Afortunadamente para él se descartó una posible lesión importante en el talón de Aquiles, y es por eso que su tiempo de recuperación no ha sido tan extenso.

Acuña, con la mira sobre Cleveland

Los Bravos de Atlanta iniciaron este martes una serie en la carretera contra los Mets de Nueva York. En dicha expedición se encuentra Ronald Acuña Jr., quien no ha parado de realizar diferentes tipos de ejercicios físicos y de velocidad para mantenerse en forma.

Asimismo, el manager Brian Snitker comentó a los medios de prensa que el de La Sabana será activado de la lista de lesionados "muy pronto", y que no deberá pasar antes por una asignación de rehabilitación en Ligas Menores.

Además, si bien aseguró que no será de la partida ni miércoles ni jueves en Nueva York, es posible que lo hará durante la serie frente a los Guardianes de Cleveland que comenzará este viernes en el Progressive Field.

