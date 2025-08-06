MLB: ¿Podría Ronald Acuña Jr. tener un cambio de rol en su regreso a Atlanta?

Suscríbete a nuestros canales

La segunda mitad de temporada continúa su marcha y todo parece indicar que los Bravos de Atlanta no podrán inscribir su nombre en la postemporada. Y es que además de la poca producción del equipo, hay que sumarle el hecho de que volvieron a perder a Ronald Acuña Jr.

Como muchos recordarán, el venezolano salió lesionado de un encuentro en Kansas City el pasado 29 de julio. Allí, tras intentar fildear un foul y un posterior elevado, sufrió una distensión de Grado 1 en la pantorrilla, lo que obligó a la organización a situarlo en la lista de incapacitados de 10 días.

Acuña y un regreso con incertidumbres

Desde aquel momento, los Bravos se han dedicado de lleno a la recuperación de Ronald Acuña Jr., algo que están llevando con la mayor calma posible. Si bien esperan activarlo dentro de muy poco, la duda surge si lo seguirán utilizando como jardinero derecho, o si por el contrario le darán un nuevo rol.

Las últimas actualizaciones del manager Brian Snitker señalaron que el criollo sigue recibiendo tratamiento, y a la par de eso está agarrando turnos en la jaula de bateo. Incluso, previo al encuentro de este miércoles, comentó que "está mejorando" luego de tomar roletazos en el cuadro interior durante las prácticas de bateo.

El regreso de Ronald Acuña Jr. es inminente, y eso lo sabemos todos. Pero sin un cronograma claro para dicho retorno, y tomando en cuenta que al calendario le quedan cada vez menos juegos, existe la posibilidad de que sus últimos turnos de la temporada 2025 sean en calidad de bateador designado.

Vale agregar que en sus primeros juegos de rehabilitación este año en Ligas Menores agarró varios turnos como designado, pero tras su regreso a las Grandes Ligas todos sus aportes con el primer equipo siempre han sido como jardinero. Por lo pronto, la prioridad de la organización es cuidar su salud y no llevarlo tanto al límite.

Números de Ronald Acuña Jr. en la temporada 2025