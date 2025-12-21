Vinicius Jr se pasa a Brasil y enciende la última polémica del año

Suscríbete a nuestros canales

Vinicius Jr no ha tenido la primera mitad de temporada esperada con el Real Madrid. Su año ha sido problemático en muchos sentidos y no por el futbolista, sino por la persecución juego a juego. En esa línea, tras la victoria contra el Sevilla, realizó un cambio de imagen y abrió la última polémica del 2025.

Vini cambió su foto de perfil de Instagram, pasó de una imagen con los colores del Real Madrid a una con la Selección de Brasil. Este simple cambio ocasionó un revuelvo en España, donde ya se cree que es un guiño a no renovar con el conjunto blanco o que decidió irse del club a final de temporada.

El '7' del Madrid fue cambiado entre silbidos a poco de terminar el encuentro contra el Sevilla. No fue su mejor día, pero cada vez que lo intentó llevó peligro con asistencias a: Mbappé, Rodrygo y Bellingham que no terminaron en gol. Salió con un abrazo a Xabi Alonso, demostrando la unidad del vestuario.

La toxicidad del madridismo con Vinicius Jr

La afición del Real Madrid es históricamente volátil por naturaleza. A lo largo de los años los silbidos han sido parte de sus protestas por mal juego, rendimiento individual o el rumbo del club. Se ha pitado a: Cristiano, Modric o Kroos, leyendas. Esto solo indica que nadie es intocable entre la afición.

El madridismo con Vinicius Jr siempre ha tenido una relación alejada. Cuando recibió los insultos racistas en Mestalla o en el Metropolitano había un sector de la afición que ponía un pero: "Está mal que lo de mono, pero", eso ya deja en evidencia el poco cariño al brasileño.

La actitud de Vini puede gustar más o menos, pero siempre ha dado la cara, a defendido al club y ha mostrado un rendimiento superlativo. Ayudó a ganar dos Champions, varias Ligas y no ganó el Balón de Oro, porque vilmente la UEFA+France Football se burlaron del brasileño.

¿Qué pasará en 2026 con Vinicius Jr?

Vinicius Jr en 2026 tiene un reto muy importante en su carrera, pelear por el Mundial 2026 con la Selección de Brasil. Sin embargo, para que tenga opciones de contribuir a ese logro, el jugador debe cerrar la temporada con un gran rendimiento en el Real Madrid.

El club blanco terminó ganando 2-0 contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu y eso ya es un alivio. Ahora toca descansar, pasar la página y afrontar el 2026 de manera diferente. En ese contexto, veremos la mejor versión de Vini, ese mismo que lideró al club para ganar la Champions Legue.