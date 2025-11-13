Vinicius Jr. se convierte en el mejor "defensor" del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Después de provocar todo un alboroto después de salir sustituido en el "Clásico" contra el Barcelona, Vinicius Jr. se ha mostrado a disposición de contribuir en el éxito del Real Madrid y ya se consolida entre esos jugadores "indiscutibles" en la alineación de Xabi Alonso.

El brasileño llegó a estar en el ojo del huracán con posible cambio de aires en el próximo verano. Sin embargo, el delantero se ha encargado de hablar y ganar terreno en el campo bajo las directrices del entrenador español, con quien se disculpó luego de tener diferencias en ese encuentro contra los blaugranas.

El partido ante Rayo Vallecano fue una muestra de que tiene todas las intenciones de trabajar para el equipo. Aunque no pudo evitar la igualdad sin goles como visitante, la figura destacó en funciones defensivas, siendo el jugador madridista de campo con más recuperaciones (7), solo superado por las 10 de Courtois y dejando atrás a Carreras (5), quien es un especialista en la materia.

Vinicius Jr. el mejor defensor contra Rayo Vallecano

Se ha instalado como una idea común que los delanteros del Real Madrid no trabajan lo suficiente, y que esa falta de esfuerzo es la raíz de muchos de los problemas del equipo. Vinicius dio un golpe sobre la mesa en Vallecas como el jugador blanco con más recuperaciones (7), destacando particularmente como uno de los más defensores en el compromiso.

Sin embargo, el delantero no estuvo acertado ni en el regate ni en el remate, por lo que fue cuestionado entre los aficionados merengues. No obstante, la estrella blanca consiguió su marca de recuperaciones en la temporada, tomando que sumó un total de siete frente al Villarreal, subiendo su porcentaje en este apartado a 3.4 por partido.