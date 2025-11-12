Euroliga: ¿Frenará el Real Madrid el poder ofensivo del Panathinaikos?

Suscríbete a nuestros canales

La Euroliga nos regala un electrizante choque entre el Real Madrid y el Panathinaikos. El encuentro, que se disputa en el pabellón madrileño, promete una batalla táctica crucial para ambos equipos que buscan escalar posiciones en la tabla del torneo continental.

El Real Madrid, a pesar de su reciente inestabilidad con dos victorias en cinco partidos, sigue siendo un rival temible en su cancha. El equipo promedia más de 84 puntos por partido y ha demostrado una impresionante solidez bajo el aro y una defensa confiable contra los tiros de larga distancia. Un dato clave es su racha de siete partidos ganados en casa con una diferencia superior a los 6 puntos. La afición espera una respuesta contundente tras su reciente tropiezo como visitante.

Por su parte, el Panathinaikos se mantiene como una amenaza ofensiva, ocupando el quinto lugar en puntos anotados de toda la liga. Si bien el equipo griego demostró su potencial al vencer recientemente a París con una actuación estelar de Kendrick Nunn y el pívot Kenneth Faried, sufre de debilidades defensivas. La ausencia de figuras claves como Mathias Lessort y Richaun Holmes podría ser un factor determinante ante el dominio reboteador y la intensidad del Real Madrid.

El historial directo favorece a los madrileños, con 25 victorias en 38 encuentros, y la tendencia es clara: el Real Madrid gana en casa en 15 de sus últimos 16 partidos. El análisis táctico sugiere que la solidez casera de los españoles y su capacidad para dominar los rebotes serán decisivos.

El mercado posiciona al Real Madrid como el claro favorito para la victoria con una cuota de -244. Se espera que el equipo local gane por un margen de al menos seis puntos, según el hándicap de -5.5 con cuota de -113. Por último, se sugiere que el total de puntos anotados en el partido (incluyendo tiempo extra) probablemente será Menos de 170.5 puntos, con una cuota de -120.

