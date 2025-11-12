¿Nueva lesión? El Real Madrid se preocupa por el estado físico de esta figura

Suscríbete a nuestros canales

La temida "Fecha FIFA" vuelve a generar inquietud en el seno del Real Madrid. Justo cuando el equipo bajo el mando de Xabi Alonso parecía encontrar una dinámica positiva a pesar de las tensiones internas, el club enciende sus alarmas por el estado físico de uno de sus internacionales: Eduardo Camavinga.

El mediocampista francés ha presentado problemas musculares en la concentración de la selección francesa, lo que ha generado una gran preocupación en el cuerpo técnico madridista.

Es duda ante Ucrania

Según reportes desde la concentración de la selección francesa, Eduardo Camavinga ha manifestado dolores en la zona de los isquiotibiales. Esta molestia lo obligó a entrenar de forma diferenciada, un claro indicio de que su estado no es óptimo.

La situación lo convierte en una seria duda para el próximo compromiso de Francia contra Ucrania por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. La decisión del seleccionador, Didier Deschamps, será crucial para determinar si el riesgo de alinearlo vale la pena en el contexto de la fase clasificatoria.

El mismo técnico aseguró en la rueda de prensa que, "Camavinga tiene lesiones que le impiden ser constante. Si no tuviera estos problemas, sin duda sería más constante tanto en el Real Madrid como con nosotros".

Historial de lesiones preocupante

Dentro del cuerpo técnico del Real Madrid, la noticia es recibida con gran inquietud, principalmente debido al historial reciente del joven mediocentro.

Se recuperó de una lesión muscular, y había logrado encadenar varios partidos demostrando su polivalencia en el esquema de Xabi Alonso. El francés regresó a la titularidad, siendo una pieza fundamental en el mediocampo por su capacidad de recuperación, despliegue físico y buen manejo del balón.

Ante este panorama, la "Casa Blanca" espera que la selección francesa actúe con la máxima precaución respecto a la salud de Eduardo Camavinga.

La prioridad del club es que el jugador reciba el tratamiento adecuado y, si existe el más mínimo riesgo de agravar la molestia, que no sea utilizado en los compromisos de la Fecha FIFA.