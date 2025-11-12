Xavi reaparece y sorprende con unas declaraciones sobre Barcelona: "¿Qué me pasó?"

Suscríbete a nuestros canales

El nombre propio que está dando de qué hablar en España, ahora mismo, es Xavi Hernández, quien viene de un cierre de etapa muy comentado como técnico del Barcelona y del que actualmente decidió hablar.

El mítico mediocampista azulgrana, leyenda del club, rompió en parte el silencio que lo caracterizó todos estos meses sobre ese fin de su primer intento como entrenador de la institución.

Hernández compartió su opinión en el Campus ESIC y reflexionó sobre los errores que cometió que dieron la estocada a su gestión como estratega.

El DT inició su explicación comentando que: "su carrera como entrenador en el Barça con altas exigencias para los jugadores y el club, ya que el club venía de un período en el que no había muchas exigencias".

¿Qué reflexionó Xavi Hernández sobre sus errores en Barcelona?

Tras ese primer comentario, lleno de su análisis previo de la entidad, le dio entrada a su reflexión en las equivocaciones que lo llevaron a soltar el sueño de seguir siendo el mandamás de la institución.

"Mi error fue mantener esos altos estándares solo durante un año, desde que llegué hasta que ganamos La Liga, la Supercopa... Tiempo después, pude ser autocrítico y me dije: 'M@ld$ta sea, ¿qué me pasó?'", expresó.

Con todo y eso, comentó que aprendió mucho de esa situación y desde la autocrítica reconoció que "había bajado esos altos estándares y los jugadores ya no tenían la misma actitud, el mismo respeto, el mismo esfuerzo", al tiempo que lamentó que "los estándares fueron bajando cada vez más hasta el punto de que en mi última temporada no ganamos nada".

Finalmente, hay que recordar que Xavi Hernández dejó de ser DT del Barcelona en 2024, con distintos cambios de guiones. Por ejemplo, en un inicio él mismo anunció su salida, luego se dio la confirmación de que seguiría en el cargo, hasta que en solo días se dio por terminado su ciclo.