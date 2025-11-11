¿Qué piensa Lionel Messi sobre el Barcelona de Hansi Flick?

Suscríbete a nuestros canales

No se descubre nada si decimos que Lionel Messi es una figura que levanta titulares en el mundo cada vez que habla. Su voz da la vuelta en todas partes cada vez que se pronuncia sobre un tema y recientemente ha dejado nuevas evidencias de esto.

Un ejemplo notorio es la entrevista en exclusiva que entregó al diario Sport, donde tocó varios asuntos, como su marcha del Barça o su evaluación del equipo de Hansi Flick para esta temporada.

Esto último es novedad para algunos, en aquellos que tenían la curiosidad de saber la opinión del '10' sobre uno de los mejores Barcelona desde que él salió como jugador del equipo en 2021.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre el Barcelona de Hansi Flick?

El campeón del mundo no tuvo empacho en reconocer por la calle del medio que sigue viviendo el día a día del conjunto culé como cualquier seguidor, pese a que ahora hace vida desde Estados Unidos

"Sí, sí, obvio que los sigo, y más que somos varios lo que estamos ahora juntos y siempre comentamos, charlamos de todas las situaciones que pasan en el club y de los resultados y del juego", dijo Leo sobre el seguimiento de la escuadra azulgrana.

A su vez, también soltó una confesión importante: "Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado, porque desde que me fui a París tampoco volví al Camp Nou. Va a ser raro volver al estadio nuevo y verlo porque la última vez que lo vi fue hace mucho tiempo y va a ser emocionante volver a vivir y recordar todo lo que fue eso, más allá de que sea diferente el estadio"

Hay que apuntar que estas declaraciones de Lionel Messi se dieron en un contexto previo a su visita muy comentada a las obras del Camp Nou, que fue más noticia por hacerlo de noche, sin compañía de ningún directivo de la institución y sin notificación a nadie de ese deseo.