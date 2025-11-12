Luis Rubiales "no pide perdón" y acusa de Jenni Hermoso

Suscríbete a nuestros canales

El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, fue entrevistado este martes 11 de noviembre en el programa “El Chiringuito”, donde rompió su silencio sobre el caso del beso con Jenni Hermoso y la condena judicial. Recordemos que este hecho se generó ttras la victoria de la selección femenina de ese país en el Mundial de 2023.

Rubiales explicó en el programa español que le pidó permiso a Jenni Hermoso para besaral, quien aceptó con "vale". Luego en el vestuario se viaron los dos implicados del caso, abrazados y celebrando con las demás jugadoras.

Su apelación

el exdirectivo de la Federación Española confirmó que está en cursu la apelación de la sentencia que lo condena, aunque acata la obligación de respetarla. Argumenta que el acto no constituye una agresión sexual y sostiene su derecho a recurrir, considerando la tipificación del delito como "desproporcionada" y basada en una "modificación tremenda" de la ley.

Además hizo énfasis que para que el beso sea catalogado como delito, debe existir una clara intención sexual, algo que, según él, la sentencia no tipifica correctamente. Mantiene su postura de que el incidente fue un error, pero no un delito.

No pedirá disculpas a Jenni Hermoso

Más allá de lo que señaló de la jugadora española de aceptar el beso, Rubiales reconoció que la acción fue "desacertada" y que no actuó de manera correcta o institucional. Sin embargo, considera que la polémica generada ha sido "desorbitada" y "distorsionada" por intereses ajenos al hecho.

Rubiales pidió disculpas por su falta de frialdad e institucionalidad como presidente, pero se negó a disculparse con Jenni Hermoso directamente por el beso, ya que afirmó haberle preguntado antes y haber recibido su consentimiento con un simple "Vale". Sostuvo firmemente que Hermoso y él saben que la descripción de los hechos en la sentencia es inexacta. Rubiales mantiene su testimonio inicial, a diferencia de ella, e insiste en que el beso fue un acto de "emoción, sin ninguna connotación sexual", dado que consideraba a Hermoso una "buena amiga" del equipo.

