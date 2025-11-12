Los explosivos comentarios de Luis Rubiales hacia el actual presidente de la RFEF

Suscríbete a nuestros canales

Aun cuando hace dos años fue destituido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales sigue atrayendo los focos de atención ante sus declaraciones sobre los sucesos que involucraron su salida.

En el reconocido programa de tertulia sobre fútbol 'El Chiringuito de Jugones', transmitido a través de Meridiano Televisión, el exmandamás emitió comentarios sobre su escándalo con Jennifer Hermoso y un ataque directo contra su sucesor, Rafael Louzán.

En primer lugar, le acusa de pactar con Javier Tebas, presidente de LaLiga española, para poder ejercer el cargo en la RFEF: "Le interesa estar en la Federación, no trabajar", manifiesta Rubiales.

"Es más fácil tener a un presidente como Rafael Louzán que dice a todo que sí, es como la rendición de Breda pero a Tebas", añade el expresidente del ente rector del fútbol español, del mismo modo que califica a Louzán como "títere".

Previo a asumir el cargo como presidente de la Federación, Louzán fue presidente de la Federación Gallega de Fútbol, cuya gestión, de acuerdo con las palabras de Rubiales, fue "desastrosa".