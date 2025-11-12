Resultados de la jornada 3 del Mundial Sub-17: Martes 11 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Este martes se disputaron los últimos ocho compromisos de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA, de modo que ya se definieron los treinta y dos equipos que disputarán los dieciseisavos de final.

Entre las selecciones clasificadas, se encuentran Argentina, Italia, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos y, por supuesto, la selección nacional de Venezuela, que disputa su segunda fase eliminatoria en la historia del torneo.

Con respecto a los partidos que se jugaron este martes, Chile derrotó a Canadá y Uganda hizo lo propio contra Francia. Al haber cuádruple empate a cuatro puntos, todo se definió por diferencia de gol, quedando fuera el equipo sudamericano.

Estados Unidos vencería a República Checa y Burkina Faso a Hungría, de modo que ambas pasan directo a dieciseisavos y República Checa avanza entre las mejores terceras. Mientras, a Irlanda solo le bastó el empate con Paraguay para asegurar la cima y Uzbekistán goleó a Panamá, de modo que los dos europeos y el equipo sudamericano también pasan.

Finalmente, Mali y Austria ganaron sus respectivos partidos para ser los últimos equipos en finalizar su Fase de Grupos y clasificarse. Por otra parte, Arabia Saudita, que quedó tercera, no pudo entrar.

Resultados Jornada 3 - 11/11