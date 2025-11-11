Mundial Sub-17: ¿Quién fue la mejor selección en la fase de grupos?

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial Sub-17 ha puesto fin a su primera gran etapa: la fase de grupos. El siguiente tramo en el certamen ya está definido y los cruces previstos en dieciseisavos de final ya están contemplados a la orden del análisis.

Justo, entrando en esta instancia es cuando se da entrada a las reflexiones sobre los equipos que llegarán en mejor situación por lo que fueron capaces de mostrar en el primer tramo, aunque si bien desde estas rondas hay combinados que se transforman y dejan atrás todo lo malo que hayan podido hacer.

Por su parte, el mejor equipo de esta fase de grupos tiene sabor Conmebol, justamente representado en Argentina, que pudo firmar un paso perfecto en el Grupo D, con nueve puntos en su haber. Solo Italia, Estados Unidos y Austria emularon ese mismo puntaje.

Eso sí, ninguno de estos combinados registró el diferencial de goles de la 'albiceleste', que superó a todos en este apartado con su +9 ante el +7 de los italianos y austriacos, así como el +3 de los estadounidense.

¿Cuál fue la mejor selección en diferencial de goles en el Mundial Sub-17?

Pese a que Argentina fue lo mejor en puntos y diferencial de tantos, irónicamente otra selección registró un mejor diferencial de goles. Se trata de su eterno rival, Brasil, que sumó firmó un +11, aunque con menos puntos (7).

Esa diferencia estuvo marcada por el sorpresivo empate (1-1) del equipo carioca contra el conjunto de Zambia, precedido por las goleadas de los brasileros a Honduras (7-0) e Indonesia (4-0).

Del lado que respecta a Venezuela, la Vinotinto llega con buenos números a la instancia, después de finalizar como líder del Grupo E, superando a una candidata en el torneo como Inglaterra.

En ese sector del Mundial Sub-17 los venezolanos sumaron siete puntos, mientras los ingleses avanzaron con seis unidades, justamente en una diferencia marcada por la victoria criolla en el mano a mano (0-3). Al igual que también apuntaron los británicos mejor diferencial (+7 vs +5).