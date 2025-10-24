La Vinotinto Femenina suma su primer punto en la Conmebol Liga de Naciones

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto inició su camino en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, clasificatoria para el Mundial de 2027, con un empate 0-0 ante su similar de Chile en un encuentro disputado en el Estadio Metropolitano de Cabudare.

Aunque el punto sumado es vital en un torneo tan competitivo, la sensación que dejó el debut fue de cierta frustración, ya que el equipo dirigido por Ricardo Belli mostró una clara superioridad en el dominio del juego y la posesión del balón, pero se estrelló repetidamente contra un sólido y organizado muro defensivo chileno.

Dominio sin efectividad

Desde el pitazo inicial, Venezuela tomó la iniciativa, controlando el mediocampo y buscando constantemente las bandas para desbordar. La Vinotinto generó varias ocasiones de peligro, con jugadas combinadas que ponían en aprietos a la defensa de "La Roja".

Sin embargo, la arquera chilena y la línea de cuatro se mostraron impasibles, despejando cada intento y cerrando los espacios en el área.

A pesar de la vocación ofensiva y el esfuerzo de las criollas, faltó esa chispa de claridad o contundencia final para materializar el dominio en la red. El cuerpo técnico de Belli tendrá la tarea de afinar la puntería y encontrar variantes ofensivas de cara a los próximos desafíos.

¿Cómo queda la tabla?

Con este empate, la Vinotinto Femenina suma su primer punto en la tabla de clasificación. Provisionalmente, el equipo se ubica en la sexta posición a la espera de los resultados restantes de esta primera jornada.

Cabe recordar que esta Liga de Naciones es un torneo de todos contra todos que otorga dos cupos directos y dos cupos de repechaje al Mundial de 2027 en Brasil, por lo que cada unidad será crucial al final del certamen.

No hay tiempo para lamentaciones, ya que el calendario es apretado. El próximo desafío de la Vinotinto será apenas en cuatro días. El martes 28 de octubre, Venezuela se enfrentará a Paraguay en el Estadio Tigo La Huerta de Asunción, a las 7:00 PM (hora de Venezuela).