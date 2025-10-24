Así saldrá la Vinotinto Femenina para su debut en la Liga de Naciones

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Femenina, arranca su camino hacia el Mundial de Brasil 2027 este viernes 24 de octubre de 2025 en el Estadio Metropolitano de Lara, al debutar en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.

Con el objetivo claro de clasificar a la Copa del Mundo de la categoría mayor, el seleccionador brasileño Ricardo Belli ha optado por un once de gala, sin guardarse a ninguna de sus figuras, para medirse a un duro rival como Chile, conocido como "La Roja Femenina".

El compromiso marca el inicio de una nueva era bajo la dirección de Belli, quien ha estado construyendo un equipo que busca consolidar un modelo de juego colectivo, apoyado en la garra y el atrevimiento característico de la jugadora venezolana.

El once para el debut

Belli ha seleccionado una alineación que combina experiencia, talento joven y jugadoras con trayectoria internacional, buscando la solidez en todas las líneas para empezar con el pie derecho en casa y sumar tres puntos vitales en esta competición que otorga cupos mundialistas.

Cabe destacar, que la baja más importante en la convocatoria fue Verónica Herrera, quien no pudo estar presente por una ruptura miotendinosa del recto anterior en el muslo izquierdo.

El once inicial es el siguiente: