La Vinotinto Femenina se alista para el debut en la Liga de Naciones (Previa)

El camino hacia el Mundial Femenino de 2027 comienza oficialmente este viernes para la Vinotinto. La selección nacional, bajo la dirección del brasileño Ricardo Belli, debutará en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.

El primer escollo será la selección de Chile, en un duelo que se disputará en el Estadio Metropolitano de Lara a las 5:00 PM (hora de Venezuela).

Este encuentro no solo es la apertura del proceso mundialista, sino una oportunidad crucial para la Vinotinto de dejar atrás las malas sensaciones del pasado reciente y demostrar que la nueva generación está lista para competir en la élite sudamericana.

La oportunidad mundialista

Las Eliminatorias Sudamericanas es la principal vía de acceso al Mundial de 2027. El formato es simple: nueve selecciones competirán en una fase de todos contra todos.

Al finalizar las ocho jornadas (cada equipo descansa una), los dos primeros clasificados obtendrán un cupo directo a la Copa del Mundo, mientras que el tercer y cuarto lugar irán al repechaje internacional. Brasil, como anfitrión, ya está clasificado.

Esto significa que cada punto en juego es vital, y comenzar con una victoria en casa es prácticamente una obligación para el equipo de Belli.

Obligadas a cambiar el chip

La Vinotinto llega a este proceso con la necesidad imperiosa de mejorar la imagen mostrada en la última Copa América Femenina, donde el equipo se quedó corto en sus aspiraciones.

En aquel torneo, las venezolanas finalizaron cuartas en el Grupo B, sumando solo cuatro puntos. El rendimiento fue opaco y generó frustración en la afición. Ahora, con una base de jugadoras talentosas y experimentadas, el objetivo es claro: capitalizar el talento individual y traducirlo en resultados colectivos sólidos.

Ricardo Belli ha trabajado intensamente en la cohesión del grupo y en la mentalidad ganadora, consciente de que la calidad existe, pero debe ser acompañada por una efectividad implacable en los momentos decisivos.

El duelo de este viernes será, por tradición y presente, uno de los más complicados de la fase de liga, marcando el verdadero termómetro del potencial de esta Vinotinto Femenina para la nueva era.